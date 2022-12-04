(Özel) Bandırma'da "Türkiye güven huzur" uygulaması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında asayiş denetimi yapıldı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında Bandırma'da gerçekleşen asayiş denetlemesinde, koordineli olarak sabit yol denetlemesi ve umuma açık yer uygulaması şeklinde 2 aşamalı denetim gerçekleştirildi.

Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Harekât polislerinin katıldığı operasyon, Balıkesir'in tüm ilçelerinde yapıldı.

Bandırma'nın farklı noktalarında ve umuma açık yer çevresinde denetlemeler gerçekleşti. Bandırma'da trafik ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde trafik ekiplerince araçlara denetim uygulaması yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, evrak eksikliği tespit edilen, trafik sigortası olmayan ve yakalaması bulunan araçlar hakkında işlem yapıldı. Yapılan denetim sonucunda trafiğe uygun olmayan araçlara da para cezası kesildi. Bandırma Trafik Denetleme Amirliğince bu tür denetimlerin devam edeceği aynı zamanda yayaların güvenle ulaşımlarını sağlayabilmeleri adına çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.