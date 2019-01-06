(ÖZEL) Bez torbaları tahta baskı ile süslüyorlar

Balıkesir'de kadınlar geleneksel tahta baskı ile pazar çantalarını kendileri hazırlıyor.

Balıkesirli baskı sanatçısı Burcu Akıngöl, Bursa'daki işyerinde uyguladığı bez üzerine tahta baskı ile motif işleme sanatını Türk Ocaklı hanımlara öğretti. Tahta baskı ustası Burcu Akıngöl, Türk Ocakları salonunda yaklaşık 15 kadına bez torba ve çanta üzerine uygulama yaparak, baskı yapmasını öğretti. Tahta baskı ile ilk defa bez torbalar üzerine baskı yapan hanımların heyecanı yüzlerinden okundu.

Burcu Akıngöl, “Bugün Balıkesir'de tahta baskı kursu düzenliyoruz. Tarihi tahta baskı ile bez üzerine çalışma yapıyoruz. Tahta baskı ve boyalar ile çalışma yapacağız. Biliyorsunuz poşet ücretli oldu. Biz de doğaya zarar vermemek için bez torbaları tahta baskı ile süsleyerek kullanmayı özendiriyoruz. Bez torbaları geleneksel yöntemler ile renklendiriyoruz. Tahta baskı ile yazmalar Tokat yöresinde kullanıyorlar. Yıllar sonra modernize yapılmış durumda. Biz de bu tahta yazma motiflerini bezlerde ve tülbentlerde kullanıyoruz” şeklinde konuştu.