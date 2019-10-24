İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Bu çocukların canı şambrellere emanet

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin olası bir batma tehlikesine karşı can yeleği yerine otomobil şambreli (iç lastik) taktıkları gözlendi.


Sahil Güvenlik ekiplerine Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bildirildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 19 erkek, 11 kadın, 31 çocuk toplam 61 göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinde ise can yeleği yerine otomobil şambrelleri olduğu gözlendi. Çoğu çocuk olan göçmenlerin hayatlarının olası bir kazada bu şambrellere bağlı olduğu içler açısı bir gerçek olarak fotoğraflara yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.