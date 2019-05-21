(Özel) Çarpışma Habercisi hayat kurtaracak

Bulduğu sistemle araçların kaza yapması durumunda daha önceden belirlenen telefon numaralarına SMS gönderildiğini belirten Cengiz Çetin, sistemin ayrıca hastalık durumunda manuel olarak da devreye alınmasının mümkün olduğunu belirtti.

Türkiye'de yılda binlerce kazanın meydana geldiğini ve bu kazalardan birçoğunun ise günler geçtikten sonra anlaşıldığını söyleyen emekli Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, bulduğu sistemi İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Çetin, çok sayıda trafik kazasına anında müdahale edilmediği için can kayıplarının yaşandığını belirterek, keşfettiği sistemle bunun önüne geçilebileceğini kaydetti. Sistemin kazayı haber vermesinin yanında siren sesiyle de kazayı çevreye duyurduğunu ifade eden Cengiz Çetin, sistemin 2-3 yıl içinde araçlarda bulunma zorunluluğunun getirileceğine inandığını belirtti.

Zamanında müdahale hayat kurtaracak

Cengiz Çetin sistemin sadece kaza anında çalıştığını ve sisteme daha önceden yüklenen telefon numaralarına 30 saniye ile 1 dakika arasında haber verildiğini ve böylelikle olası can kayıplarının önlenebileceğini söyledi. Çarpışma Habercisi ismini verdiği sistemin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cengiz Çetin, “Erciyes Üniversitesi mezunuyum. 7 yıl serbest çalıştıktan sonra Türk Standartları Enstitüsünde 21 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Bu arada elektronik çalışmalarım oldu. Serbest çalışırken de yapmış olduğum bazı elektronik sistemler vardı. En son bugünlerde Çarpışma Habercisi adı altında bir cihaz çıkarmayı düşündüm. Gazetelerde gördüğüm kaza haberleri beni olumsuz etkiledi. Bazı kazalar oluyordu; örneğin adam traktörün altında kalmış tam 24 saat, kimsenin haberi yok, çobanlar buluyor. Yine adam kaza yapıyor iki gün sonra bulunuyor veya otobanda kaza oluyor, elini kaldırıyor kimse durmuyor. Zamanında müdahale edilemeyen kazalar olduğunu görünce ben buna bir çözüm aradım. Çarpışma Habercisi adı altında bir cihaz geliştirdim. Bu cihazın temel özelliği çarpışma olduğu anda, daha önce hafızaya vermiş olduğumuz iki tane telefona konum mesajı atıyor: Konum mesajını alan kişi mutlak surette kaza olduğu anlamındadır ve isterse 112'ye, 155'e veya kazayı yapan kişinin direkt kendisine yönelik durumu hakkında bilgi alabilir. Bu şekilde hayatlar kurtulabilir diye düşündüm ve bu kaza habercisi sistemini geliştirdim” diye konuştu.

Uzaktan kumanda ile de yardım istenebilir

Sistemin uzaktan kumanda ile de çalıştığını söyleyen Cengiz Çetin, araçtan uzak kalan sürücülerin olası bir rahatsızlanma durumunda sistemi çalıştırabileceklerini belirterek, “Aynı zamanda sistemimizde bir de uzaktan kumanda özelliği mevcut. Eğer arabanın dışındaysanız bir kalp krizi veya kendini özel olarak tehlikede hissettiysen kumandanın açma tuşuna basarak sistem devreye sokulabiliyor ve sistemden mesaj atılması sağlanabiliyor. Çarpışma habercisinin birinci kullanım özelliği uzaktan kumanda sisteminin oluşu. Bu kolaylık sayesinde şoför, kullanıcı kişi bu uzaktan kumanda ile sistemi devreye sokarak yardım isteyebiliyor ve yardım mesajlarını göndermiş olabiliyor. Araba dışında sistemi çalıştırmak, yardım mesajı atmak istediğimizde uzaktan kumandayla da bunu yapabiliyoruz. Bu uzaktan kumandaya bastıktan sonra yaklaşık 30 saniye ile 1 dakika içerisinde daha önce belirlenmiş olan telefonlara mesajı yollayacaktır. Ne mesajı? Konum mesajı” dedi.

Sistem sadece çarpma anında çalışıyor

Geliştirdiği sistemin simülasyonunu da kamera karşısında yapan Cengiz Çetin, sistemin ancak kaza anında faaliyete geçtiğini söyledi. Çetin, “Sistemin bu kez çarpışma testini yapacağız. Ola ki Allah korusun arabamız bir çarpışma halinde ne cevap verecek? Sisteme verdiğimiz telefon numaralarına konum atacak mı? Bununla ilgili simule bir çarpışma yaptığımızda sistem çalışarak daha önce hafızaya vermiş olduğumuz telefonlara S.O.S mesajı atacaktır. Bu alacağımız S.O.S mesajlarıyla ilk yardıma gideceğiz” diye konuştu.

Kaza yerini sirenle de haber veriyor

Sistemin bir özelliğinin de siren olduğunu belirten emekli Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, “Sistemimizin bir diğer özelliği de siren sistemi. Bir kaza sonrası tamam yardım istedik ama yine de uzak mesafelerde, 1000 metrelik bir mesafede kaza yaptığımızı bir sistemle duyurmak istiyoruz. Sistem kaza sonrasında siren çalmaya başlıyor. Siren sesiyle beraber etrafımıza 1000 metre civarında yarıçap alandaki insanlara kaza mahallinin varlığını duyurmuş oluyoruz. Bununla birlikte telefonlara da aynı anda mesaj gitmiş oluyor ve bize hem çevre insanları hem de tanıdıklarımızın yardım etmesini sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

2-3 yıl içinde zorunlu tutulabilir

Sistemin maliyeti hakkında da açıklamalarda bulunan Cengiz Çetin, sistemin ayrıca önümüzdeki 2-3 yıl içinde mecburi tutulmasını beklediğini de kaydederek, “Bunun maliyeti değişen dolar şartlarıyla değişebiliyor. Bu cihazın satışını 500 dolar civarında düşünüyorum. Bununla ilgili seri üretim henüz başlamadı. Şu anda gelecek tepkilere göre üretim yapmayı planlıyorum. Bu sistem en geç iki, üç yıl içerisinde Türkiye'de mecbur tutulacak. Bunu arabasında bulunduran kişi de sigortadan indirim sağlatacak. Bu cihazla ilgili patent müracaatında bulundum. Sistemi izah eden, açıklayıcı bilgilerle beraber Patent Enstitüsü Müdürlüğü'ne aracı vasıtasıyla müracaatta bulundum” şeklinde konuştu.