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(Özel) CHP'li aday Levent Tellioğlu: "Belirsizlikten yorulduğum için adaylıktan çekiliyorum"

CHP’den Karesi Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan iş adamı Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerinin belirsizliğinden yorulduğu için adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP'den Karesi Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan iş adamı Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerinin belirsizliğinden yorulduğu için adaylıktan çekildiğini açıkladı.


CHP'den Karesi ilçe belediye başkan adayı olarak açıklanan Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerinin belirsiz şekilde sürmesinden ötürü adaylığını bıraktığını açıkladı. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Tellioğlu, "Belirsizlikten yorulduğum için adaylıktan çekiliyorum" dedi.

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