(Özel) Çiçekçiler 14 Şubat'tan umutlu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çiçek satıcıları 14 Şubat Sevgililer Gününden umutlu.

14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle çiçek satıcıları taleplere cevap vermek için adeta nefes almadan çalışıyor. Akşam geç saatlere kadar mesai yapan çiçekçi esnafı, işlerin yoğun olduğunu ve her keseye uygun çiçeklerin satışa sunulduğunu ifade ediyorlar. Kış aylarında sektörün durağan olduğunu söyleyen çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Gününden oldukça umutlu olduğunu ifade etti.

“Sevgililer Günü'nün en özel çiçeği güldür”

20 yıldır çiçekçilik sektöründe iştigal eden çiçek işletmesi sahibi Ufuk Şat, "20 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyim. Her sene olduğu gibi sevgililer günü hazırlıklarımızı yaptık, müşterilerimizi bekliyoruz. En güzel şekilde hizmetimizi vermeye çalışacağız. Sevgililer Gününün simgesi Gül'dür. Aşkı ve sevgiyi temsil eder. Müşterilerimiz kalıcı olması açısından orkide tercih etmektedir. 14 Şubat günü çok yoğun bir şekilde geçeceği için günler öncesi hazırlıklarımızı yaptık. Gelen müşterilerimizin zevk ve bütçesine göre ürünlerimiz mevcuttur. 14 Şubattan beklentim, malum dünyanın her yerinde yoğun ve bereketli geçmektedir. Bizlerde bu özel günden umutluyuz. Günler öncesinden satışlarımız hız kazandı ama o gün daha hareketli geçeceğine inanıyorum. Piyasada fiyatlar oldukça yükseldi fakat bizler yine aynı fiyatta tutuyoruz ve müşterilerimize yansıtmıyoruz. Her bütçeye uygun ürün çeşitliliğimiz var” ifadesinde bulundu.