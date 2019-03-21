Balıkesir'in Bandırma Atatürk Özel Eğitim Okulu'na, "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen, özel eğitim materyalleri Bandırma Atatürk Özel Eğitim Okulu Müdürlüğü tarafından teslim alındı ve materyallerin dağıtımı başlandı. Bu materyaller, okuma yazma ve özel eğitime ihtiyaç duyan özel öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinden en üst düzeyde yararlanması sağlayacak ve eğitim ortamı zenginleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen Özel eğitim materyalleri Bandırma Atatürk Özel Eğitim Okulu Müdürlüğü tarafından teslim alındı. Okul müdürü Algan Kartal konuyla ilgili olarak, “Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim-öğretim sürecinde materyal kullanılması, öğrencileri görsel, işitsel ve dokunsal açıdan desteklemekte, öğretimi yapılan konuların somutlaştırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle eğitim materyali, özel eğitim alanın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Materyaller, öğrencilerin matematik, bilimsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim vb. alanlarındaki becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanmış olup öğrenci ve öğrencilerimize çok faydalı olacaktır. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan, hazırlanan ve dağıtılan bu materyaller, okuma yazma ve özel eğitime ihtiyaç duyan özel öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerinden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacak ve eğitim ortamlarını zenginleştirecektir. Bu materyallerin hazırlanmasını ve özel öğrencilerimize ulaştırılmasını sağlayan başta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere, tüm yetkililere okulum adına şükranlarımızı sunarız” dedi.