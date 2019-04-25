Özel çocuklardan arkeopark etkinliği

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Antandros Derneği özel çocukları arkeopark etkinliğinde buluşturdu.

Antandros antik kenti kazılarını bir yandan destekleyen ve sürdürün dernek bir yandan da arkeoloji bilincinin yayılması ve gelişmesi için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Derneğin Altınloluk'ta ki merkezinde arkeopark etkinlikleri düzenleniyor. Burada bahçenin belli bir bölümüne gömülen tarihi eser benzeri seramik nesneler katılımcılar tarafından bir arkeolog özeninde bulunup gün yüzüne çıkartılıyor.

Son olarak Edremit Hamiyet - Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri TUBİTAK Projesi kapsamında arkeopark etkinliğine katıldılar. Dernek yetkilileri yaptıkları açıklamada “Edremit Hamiyyet-Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile okulun TÜBİTAK projesi kapsamında derneğimizde arkeopark etkinliği gerçekleştirdik. Seramik hocamız Reyhan Çalışkan çocuklarla atölye çalışması gerçekleştirdi. Çocuklar etkinlik kapsamında kazıda buldukları objelerin benzerlerini seramik çamuru ile nasıl yapılacağını atölye çalışması ile öğrendi. Etkinlik sonunda Antandros'un "Küçük Arkeologları" oldular. Çocuklarımızla beraber çok güzel bir gün geçirdik.”dediler.