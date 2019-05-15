Özel Çocuklardan Farkındalık Günü kutlaması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Mustafa Boz Eğitim Meslek Okulu'nda Engelliler Haftası kapsamında Farkındalık Günü gerçekleştirildi.

10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Engelliler Haftası nedeniyle özel öğrencilerin eğitim gördüğü Şehit Öğretmen Mustafa Boz Eğitim Meslek Okulunda farkındalık günü gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Şube Müdürleri İhsan Parlak ve Ercan Güler, okul müdürleri ve velilerin katıldığı farkındalık gününde açılış konuşmasını Okul Müdürü Yüksel Ülkar yaptı. Ülke nüfusunun yüzde 12,3'ünü engelliler oluşturuyor diyen Ülkar “ Engelliler aileleriyle beraber göz önüne alındığında sorunları 30 Milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu konuda bize düşen görev, engelli vatandaşlarımızın toplumun bir parçası olduğunu kavramak ve onlara destek olmaktır. Engelli bireylerin yapamadıklarını değil yapabildiklerini görmek gerekir. Onların acıma duygusuyla değil, aile desteğine, işe, bütünü ile aramızda olmaya ihtiyaçları olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Özel çocukların katıldığı İl ve Türkiye şampiyonalarında dereceye giren Talat Uçar, Ecemsu Cansever, Türkan Çağlı, Hazal Bursalı, Polat Bursalı ve Tamer Özben madalyalarını İlçe Kaymakamı Günhan Yazar ve Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın elinden aldılar. Etkinlik özel öğrencilerin hazırladıkları halk oyunları, şiir dinletisi, işaret dili gösterisi, şarkı ve dans gösterileriyle sona erdi.