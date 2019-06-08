(Özel) Coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağı AB tescili yolunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Türk Patent Enstitüsü'nün Anadolu topraklarındaki 394 coğrafi işaretli üründen biri olan Ayvalık zeytinyağı, AB tarafından tescillenerek önümüzdeki yıl Avrupa Birliği pazarında yerini almaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) sistemiyle AB'ye sınırlı miktarda markasız ve ambalajsız olarak ihraç edilebilen Ayvalık'ın coğrafi işaretli zeytinyağının sadece 50 ton olan markalı ve ambalajlı olarak AB ülkelerindeki satışındaki kotanın; AB tarafından tescillenmesi ile birlikte önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa ülkeleri mağazalarındaki reyonlarda da yerini almaya başlayacak olması ise Ayvalıklı butik zeytinyağı üreticileri başta olmak üzere tüm sektör tarafından memnuniyetle karşılandı.

AB'nin önümüzdeki yıl Türkiye'den Aydın inciri, Antep baklavası, Malatya kayısısı gibi coğrafi işaretli ürünlerden sadece 20 çeşidinin Avrupa ülkelerinde satışa sunulabilmesine izin vermesinin ardından, bu ürünlerin arasında Ayvalık'ın coğrafi işaretli zeytinyağı da yerini alması ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, 2007 yılında Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşareti alarak taçlandırdıkları Ayvalık Zeytinyağı'nın, önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yaklaşık olarak 10 aydan bu yana gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gerekse de aynı bakanlığa bağlı Türk Patent Kurumu ile sürdürdükleri yoğun çalışmaların sonuç verdiğini ifade eden ATO Başkanı Büyükçıvgın, “ Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği, bu yıl Türkiye'den 20 tane coğrafi işaretli ürüne Avrupa tescili vereceğini belirtti. Türkiye'de 394 adet coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. Tabiî ki bu coğrafi işaretli ürünlerin tamamı sınırlı sayıda tutulan 20 ürünün arasına girebilmek için büyük bir mücadele içine girerek, büyük bir çaba harcadılar. Aynı şekilde bizde, coğrafi işaretli zeytinyağımız için bu mücadeledeki yerimizi aldık. Bakanlık yetkililerine yağımızın AB tescilli alabilmesi hususunu ve bunun önemini anlattık. Bu çalışmalarımızın neticesinde de AB'nin Türkiye'den talep ettiği 20 ürünün arasına bakanlığımız tarafından zeytinyağımızın da bu tescili alması teklif edildi ve bu listeye girdi. Hayırlı, uğurlu olsun “ dedi.

AB'nin özel bir birlik olduğuna işaret eden Mustafa Büyükçıvgın, “AB özel bir pazara sahip. Bugün AB pazarında bir malın satılabilmesi için bu birliğin tescili çok önemli. Özellikle de uluslararası marketlerin, Avrupa'daki mağazalarına bir takım ürünlerin satılabilmesi için AB, bu tescili çok önemsiyor ve arıyor. Bugün biliyorsunuz zeytinyağımız, sadece yurtdışına ‘DİR' dediğimiz Dahilde İşleme Rejimi ile ihraç edilebiliyor. Bu yüzden de ambalajlı markalarımızın satışı da yurt dışında oldukça sınırlı sayıda olabiliyor. Size şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin ambalajlı ihracat kotası yıllık bazda, zeytinyağında sadece 50 tondur. Ama düşünün ki; AB tescili alan Ayvalık zeytinyağı Avrupa pazarlarında rahatça satılabilecek. Buradaki butik üreticilerimiz ile diğer ürecilerimizin tamamı ambalajlı zeytinyağlarını inşallah Avrupa ülkelerinde rahatça satabilme imkânına kavuşabilecektir.” ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Büyükçıvgın yaptığı açıklamada, bakanlıktan kendilerine gelen liste içerisinde sadece coğrafi işaretli olarak sadece Ayvalık zeytinyağının AB tarafından tescilleneceğini vurgulayarak, “Bu büyük gelişmede elbette 2005 yılında başlattığımız ve her yıl da geleneksel olarak sürdürdüğümüz, 2015 yılında da uluslararası boyutlara taşınan Ayvalık Zeytin Hasat Günleri etkinliğimizin de büyük payı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Ayvalık Ticaret Odası olarak 2007 yılında da Ayvalık zeytinyağına coğrafi işareti almamızın ardından da yöremizin zeytinyağının tanıtım atağı kendiliğinden başlamış oldu ve Ayvalık zeytinyağının AB yoluna yelken açmasının da en önemli faktörleri oldu” diye konuştu.

Zeytinyağı'nın önümüzdeki yıl AB tarafından tescillenerek, Avrupa pazarında yer alacak olması ise Ayvalık'ta coğrafi işaretli zeytinyağı satışı yapan firmalar tarafından memnuniyete karşılandı.

Bugüne kadar Japonya, Hong Kong ve Norveç başta olmak üzere bir çok ülkeye zeytinyağı ihraç eden Ayvalık'ın en eski ve köklü firmalarından birinin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, DİR sistemi dışında da AB'nin Türkiye'den sadece coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağına tescil verecek olmasının ilçedeki zeytin ve zeytinyağı üreticisi için son derece gurur verici olduğunu kaydetti.

Firma olarak halen daha AB ülkesi olan İngiltere'ye de coğrafi işaretli zeytinyağını sınırlı miktarda da olsa ihraç ettiklerini açıklayan Mustafa Kürlek, “Aldığımız habere göre, AB bundan böyle Türkiye'den Coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağlarını satın alacak. Bu da şu anlama geliyor; AB ülkeleri Ayvalık zeytinyağını resmen tanımış duruma gelmiş olacak. Bunun sonucunda da Türkiye'den, AB ülkelerine ihraç olan herhangi bir ürün üzerinde coğrafi işaret bulunmazsa, o ürün Avrupa'da yerini alamayacak. Zeytinyağımızın önümüzdeki yıldan itibaren AB tarafından tescillenmesi Ayvalık zeytinyağı'nın değerinin ve öneminin artmasına çok büyük bir katkı sağlamış olacaktır.”dedi.

Ayvalık'ta yetişen zeytinlerden üretilen zeytinyağının kalitesinin dünya genelinde kabul görmüş olan ender ürünlerden biri olduğuna işaret eden Mustafa Kürlek, “Ayvalık'taki zeytin ağaçlarımız antik ve asırlık ağaçlardır. Bizler bu ağaçları koruyoruz ve yeni dikimler yaparak ağaç sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Ayvalık zeytinyağı bu bağlamda son derece değerli. AB'nin tescil etmesiyle birlikte bu değer de daha da artacaktır. Örneğin bu sayede ürettiğimiz zeytinyağını Avrupa'da daha yüksek fiyata satılabilmesinin yanı sıra zeytin üreticisi kalkınacak, Ayvalık'ın dünya genelindeki reklamı daha fazla yapılmış olacak ve zeytinyağımızın değeri daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.