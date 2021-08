(Özel) Denizde zorda kalanlara uzanan el cankurtaranlar

Cankurtaranların mesaisi havadan görüntülendi.

Balıkesir'in tatil bölgelerinde yoğunluk arttı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan cankurtaran ekipleri, vatandaşlara haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. Özel eğitimlerden geçen itfaiye personelleri sahillerde cankurtaran olarak hizmet veriyor. Ayrıca kurtarma ekipmanları, ilk yardım ekipmanları, şişme botlar ve jetskyler ile donatılan cankurtaranlar, vatandaşlardan uyarılara ve belirlenen kısıtlamalara uymalarını istiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Körfez Bölgesi Cankurtaran Sorumlu Amiri Murat Oyar, ekiplerinin özel eğitimlerden geçtiğini vurgulayarak, “Bütün cankurtaranlarımızın, belgeleri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından alınıp kendilerine verilmektedir. Belgesiz olan bir kişiyi cankurtaran yapamazsınız. Aynı zamanda her sene düzenli olarak ilk yardım eğitimlerimizi alıyoruz. İlaçsız olarak her türlü yaralanmaya sahillerde müdahale etme imkanımız var. Bununla ilgili olarak tüm cankurtaranlarımızın belgeleri var” dedi.

Sahilde veya denizde yardıma muhtaç her canlıya el uzattıklarını ifade eden Cankurtaran Amiri Uyar, “Boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkarıyoruz. Yaralanmalara müdahale ediyoruz. Sun'i teneffüs yapıyoruz. Ondan sonra 112'ye teslim ediyoruz. İlk müdahaleyi biz yapıyoruz. O yüzden cankurtaranlar çok önemli. Cankurtaran denizde veya sahilde sana ilk uzanan eldir. Bu bir hayvan için de geçerli. Bir insan için de geçerli” diye konuştu.

Denizlerde ve sahillerde can güvenliğinin cankurtaranlardan sorulduğunu ifade eden Murat Oyar, “Sonuçta biz ekip olarak vatandaşlar için çalışıyoruz. Deniz herkesin. Ama bir her canlının can güvenliğinden sorumluyuz” dedi.