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Özel düzenek ile evinde Hint keneviri üretirken yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, narkotik köpeği Eko ile yaptıkları operasyonda, esrar üretimi için özel düzenek kurularak yetiştirilen 19 kök Hint keneviri gele geçirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, narkotik köpeği Eko ile yaptıkları operasyonda, esrar üretimi için özel düzenek kurularak yetiştirilen 19 kök Hint keneviri gele geçirdi. Operasyonda bir kişi göz altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele (NSM) Grup Amirliği Akçay Mahalesinde yaptığı çalışmalar neticesinde A.Ç.H. isimli şahsın evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekiplerine polis narkotik köpeği Eko da eşlik etti. Eko ile birlikte evde arama yapan ekipler 19 ayrı saksıya dikilmiş ve özel düzenek ile ev içinde yetiştirilen 19 kök kenevir, 139 gram esrar , 2 adet esrar öğütme aparatı, bir hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek ve aparatlar ele geçirildi. A.Ç.H. isimli şahıs göz altına alındı. A.Ç.H.'nin emniyetteki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

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