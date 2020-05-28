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Özel düzenek ile hint keneviri yetiştiren bir kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evinde kurduğu düzenek ile hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinde kurduğu düzenek ile hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


Edremit ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen baskında saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirilmişti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sorgusunun ardından Edremit Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen A.Ç.H. gönderildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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