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(Özel) Ege'de düzensiz göçmen akını devam ediyor

Ege Denizi’nden Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin akını devam ediyor.

Ege Denizi'nden Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin akını devam ediyor. 2020'nin ilk gününden bugüne kadar Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege Denizi'nde 5 bin 780 düzensiz göçmen yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, 2020 Ocak ayında Ege Denizi'nde 112 düzensiz göç hareketine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından müdahale edilirken, bu olaylarda 4 bin 62 düzensiz göçmen denizde yakalandı. Bugüne gelindiğinde ise 161 olayda 5 bin 780 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunan adalarına geçmek isterken yakalandı. Ayrıca bu düzensiz göç hareketleri sırasında 26 kişi Ege Denizi'nde hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalarda 3 organizatör suçüstü yakalanarak adlî makamlara teslim edildi. Göç hareketlerinin Çanakkale, Balıkesir ve İzmir bölgesinde yoğunlaştığı görüldü.

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