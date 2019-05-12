(Özel) Ege'de düzensiz göçmen akını sürüyor

Ege Denizi'nde yaşanan mülteci dramlarına rağmen bu ölüm yolculuğuna çıkanların sayısı her geçen gün artıyor. Ege Denizinde 2019 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 7 bin 378 düzensiz göçmen yakalandı. 2019 yılında meydana gelen kazalarda 15 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığının istatistik verilerine göre 2019 yılında Ege Denizi'nde 211 düzensiz göç olayına müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 7 bin 378 düzensiz göçmen yakalandı. Yetersiz ekipman ve bilgisiz ekiplerle denize açılınması sonucunda meydana gelen kazalarda ise çoğu çocuk 15 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Düzensiz göç hareketleri ile ilgili bu güne kadar 15 kişi organizatör oldukları iddiasıyla tutuklandı.

Mayıs ayında ise 12 olayda 297 düzensiz göçmen Ege açıklarında çıktıkları ölüm yolculuğunda yakalanırken 9 kişi de hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar unsurların yanı sıra mobil kara radar ve takip sistemleri ile bölge 24 saat izlenmeye devam ediyor.