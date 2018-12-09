Özel Eğitim Farkındalık paneli yapıldı

Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Karesi Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Özel Eğitim Farkındalık Paneli” Karesi AVM'de gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından protokol konuşmaları ile devam eden panelde katılımcılara okullardaki özel eğitim uygulamaları, özel eğitim uygulamalarındaki tutum ve beklentiler gibi konularda bilgiler verildi.

Birbirini seven insanlar için engeller tatlı bir tebessümden ibarettir, diyerek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Engelli insanların sağlıklarına kavuşmaları, eğitilmeleri, iş hayatı ve sosyal yaşama katılımlarını sağlamak, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Zira engellilik, yalnızca engellilerin ve onların ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık problemi değil, toplumsal yönleriyle hepimizi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durumdur. Ülkemizde son yıllarda, sosyal devlet olmanın gereği, engellilerin toplumun eşit bireyleri olarak sosyal hayata iştirak edebilmeleri, toplumla bütünleşebilmeleri ve yaşam standartlarının geliştirilmesi için sevindirici pek çok düzenleme yapılmıştır. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal bir bilinç uyandırmak ve öğrencilerimize engelsiz eğitim ortamları sunmak için var gücümüzle çalışmaktayız” şeklinde konuştu.

Farklılığımız aslında gücümüz diyerek sözlerine başlayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:“Öğretmenler, okul aile birliği, okul idaresi ve yerel yöneticiler bir araya geldiğinde yapamayacağımız şey yok. Bunun göstergesi birçok başarımız var. Her okul, bir topluma hazırlanma ve yaşam yeridir” dedi.

Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, “ Her şey anlayışa, kavrayışa göre değişir. Hayata nasıl bakarsan öyle görürsün. Asıl engellilik, engel olmaktır. Bu panel, farkındalık oluşturmak açısından önemli” dedi.

Karesi AVM'de gerçekleştirilen panele Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.