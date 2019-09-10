(Özel) Erdek'te ağlara takılan köpek balığı denize bırakıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan 4 metrelik köpek balığı, balıkçılar tarafından ağdan kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Erdek'in Turan Mahallesi açıklarında avlanmak için Marmara Denize açılan balıkçıların ağlarına köpek balığı takıldı. Yaklaşık olarak 4 metre boyunda ve 700 kilogram olduğu tahmin edilen köpek balığı avlanmak için denize açılan Nurban Reis tekne mürettebatını şaşırttı. Balıkçılar ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden Marmara Denizine bıraktı.