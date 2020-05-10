(Özel) Evlat özlemini türküyle dile getirdi

Balıkesir'de özel bir bakım merkezinde kalan kadınların Anneler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Türkiye'nin ilk ve tek sosyal izolasyonlu bakım merkezinde yaşamlarını sürdüren Alzheimer hastası 87 yaşındaki Ulviye Gürer ve 85 yaşındaki Menevşe Güner nezdinde tüm anneler için pasta kesildi.

Anneler Günü'nü kesilen pastayla kutlayan bakım evi sakinlerinin yanı sıra kurumda görevli annelere de çiçek verildi. Anneler Günü kutlamasında 87 yaşındaki Alzheimer hastası Ulviye Gürer çocuklarının özlemini “Evreşe Yolları Dar” isimli türküyü “Sen gittin gideli ben yastayım yavrum/Gel benim yanıma görelim karşı karşıya/Yarım yanım yarım evladımsın sen benim/Bir tanemsin sen kuzum başım üstünde yerin vardır benim yavrum” diye değiştirerek dile getirdi.

Engelli gençten annesine çiçek

Çeşitli nedenlerden dolayı yaşamlarını özel bakım merkezinde sürdüren yaşlılar nezdinde tüm kadınların Anneler Günü pasta kesilerek kutlandı. Aralarında kimsesizlerin de bulunduğu bakım merkezindeki annelere çiçekler hediye edilerek pasta kesildi. Kurumda bakıcı anne olarak görev yapanların da Anneler Günü kutlanırken, hepsine kurum tarafından çiçek takdim edildi. Kurumda annesi Kıymet Şahin ile birlikte yaşayan engelli Kadir Şahin'in annesine çiçek vermesi duygulu anlar yaşattı. 58 yaşındaki Kıymet Şahin oğlunun kendisine çiçek vermesinden duyduğu mutluluğu “Benim en değerli varlığım oğluma teşekkür ediyorum” diyerek dile getirdi.

“Evreşe Yolları Dar”

Özel Bakım Merkezi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Şimal Kaşıkçı, “Bugün Anneler Günü, kadın hayatın ta kendisidir, hayata ses vermemiz lazım. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü buradan yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Sosyal Hizmet Uzmanı Şimal Kaşıkçı kurumda hayatlarını sürdüren yaşlılarla ettiği sohbette 87 yaşındaki Ulviye Gürür'le birlikte “Evreşe Yolları Dar” isimli türküyü seslendirdi. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Ulviye Gürer söylediği türküyle evlatlarının özlemini dile getirdi. Gürer türkünün sözlerini “Sen gittin gideli ben yastayım yavrum/ Gel benim yanıma görelim karşı karşıya/Yarım yanım yarım evladımsın sen benim/Bir tanemsin sen kuzum başım üstünde yerin vardır benim yavrum” diye değiştirerek evlat özlemini Şimal Kaşıkçı'yı evlatlarının yerine koyarak söyledi. Ulviye nine, 'kaç yaşına girdin' sorusuna ise 40 olarak cevap verdi.