Özel gereksinimli bireyler iftarda buluştu

Bir restoranda düzenlenen iftar organizasyonu Karesi Mehteran takımı öğrencilerinin ilahi dinletisi ile başladı. Organizasyona engelli öğrenciler, veliler, öğretmenlerin yanında Halk Eğitim Personeli de katılım sağladı.

Halk Eğitim öğretmenlerinden Gülden Tice engellilerin sosyal hayata adaptasyonları konusunda oldukça güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gülden Tice; “Engellilerin sosyal hayata adaptasyonları konusunda oldukça güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu tür organizasyonların sayısını arttırmamız engelli bireylerin gelişimi için önemli. Engellilerin toplumsal hayata katılma hakları var. Hayatı birlikte paylaşmak güzel. Engelli aileleri belki bu toplantıda kendilerini çok daha rahat hissediyorlar. Toplumun özellikle bizleri ötekileştirmemesi noktasında çalışmaların yapılması gerektiğini onların bu bilince varmaları gerektiğine inanıyorum. Bugün ki iftar organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.