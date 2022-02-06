İhlas Haber Ajansı

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(Özel) Güneşli havayı görenler parklara akın ettiler

Balıkesir’de günlerdir kapalı ve soğuk havanın ardından pazar güneşin yüzünü göstermesiyle aileler parkta nefes aldı.

Balıkesir'de günlerdir kapalı ve soğuk havanın ardından pazar güneşin yüzünü göstermesiyle aileler parkta nefes aldı.


Şehrin bir çok noktasında parkların dolu olduğu gözükürken şehrin merkezi konumunda bulunan Avlu'da nasibini aldı. Parka gelen vatandaşların araçlarını koyacak yer dahi bulamadı. Balıkesir'de sıcak havayı fırsat bilen anne-babalar, çocuklarıyla birlikte parklara akın etti. Avlu'da zaman geçirmek için parka giden aileler drone ile havadan görüntülendi.

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