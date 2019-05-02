(Özel) Güney Marmara'da çevre kirliliği

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesinde, mahalle sakinleri bir işletmenin kirli atıklarını doğaya bıraktığını iddia ederek tepki gösterdi.

Edincik Mahallesi, Edincik kavşağında kurulu olan hayvan gübrelerinden elektrik üreten bir işletmenin atıklarını çevreye saldığı iddia ediliyor. Edinilen bilgiye göre 2014 yılında faaliyete geçen tesisin bölgedeki tavukhanelerde bulunan dışkılardan enerji üretilmek üzere yapılmış ve bu yönü ile bölge çevresine olumlu katkısı bulunacağı gerekçesi ile destek sağlanacağı ön görülmüştü.

Çevredeki vatandaşlar, biyogaz üretim tesisinin çevresel olumsuzluğu çevreye saldığı atık ve kötü kokudan ciddi anlamda rahatsız olduğunu ifade ediyor. İhbar üzerine çevreye giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri, çevreye sirayet eden atıkları yerinde görüntüledi

Çevre kirliliği ve hayvansal dışkıların depolama alanı olmadığı için dışa taşan hayvansal dışkıların suları bulunduğu noktadan, Edincik mezbahası, Marmara Koyunculuk araştırma, Doğanpınar ve Doğruca köylerini içine alan eğri dere kanalı ile Kuşcenneti'ne kadar büyük bir alanı etkisi altına aldı. Çevre felaketinden çevre işletmeler ve birçok vatandaş çevreye verilen kötü koku ve atıklardan ciddi anlamda rahatsız olduğunu kaydetti.

Vatandaş Edincik Jandarma Karakolu'nu şikayet yağmuruna turarken, konunun bakanlığa da iletildiği öğrenildi.