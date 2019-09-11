(Özel haber) Balıkesirspor başkanından 1 numaralı üyeye ziyaret

Balıkesirspor kulübü başkanı Kadir Dağlı, Balıkesirspor'un kurucu 1 numaralı üyesi Kaptan Cemal Tuncaoğlu'nu ziyaret ederek vefa örneği gösterdi.

1966 yılında kurulan Balıkesirspor'u 2 milli lige aldırmak için büyük çabası geçen ve kulübün 1 numaralı üyesi olan Kaptan Cemal'i Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Şayakçı ziyaret etti. Kaptan Cemal'i, Balıkesirspor taraftarlarının uğrak yeri olan Yaşar'ın Çayevi'nde ziyaret eden Başkan Dağlı, Tuncaoğlu'nun elini öperek, Balıkesirspor atkısı hediye etti. Duygulu anların yaşandığı buluşmada Cemal Tuncaoğlu zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Kaptan Cemal, Başkan Dağlı'ya kulübü kurarken federasyon ve bürokraside yaşadıklarını anlattı. Kaptan, hasta olmasa Balıkesirspor için çalışmak istediğini, ama sağlığının buna müsaade etmediğini söyledi.

Başkan Dağlı da cuma akşamı oynanacak Ümraniyespor maçını kazanarak galibiyeti Kaptan Cemal'e hediye etmek istediklerini söyleyerek, "Yaş olarak bir kez ağabeyimizin büyük olması bize onur veriyor, şehrin havasını biliyor. Tabi Balıkesirsporlu olması da ayrı bir zevk. Balıkesirsporlu olmasından ziyade kurucu üyenin tek hayatta kalan şu anda bizlere de yol gösterecek olan tek kurul üyesi. Çünkü öğrendiğimiz ve bildiğimiz kadarıyla da Balıkesirspor 1966'da ilk başkanlığa ve kurucu üyeliğe gidip de meziyetleri olan bir abimiz. O tarihte buradan Ankara'ya gidip federasyondan bu onayları almak tabii ki zor. Biz aslında bir yönden kolay başkanlık yapıyoruz. Bunların yaptığı dönemler daha zordu. Yani kurucu olmak her zaman farklıdır. Allah uzun ömürler versin diyoruz. Tabi ufak bir rahatsızlığı vardı zamanında ağabeyimizin, Allah acil şifalar versin diyoruz. Biz onların bıraktığı kulübümüzü daha ilerilere taşımak için, biz de iyi bir yerlere bırakmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Onları mutlu edebiliyorsak bizim için iyi. Hem yaşlısıyla hem genciyle Balıkesirspor'u bir yerlere taşıyacağız. Yaşlısından gencine, şu anki en genç başkandan en yaşlı kulüp üyemize kadar beraber olmak da ayrı bir mutluluk. Şimdi tabi bu hafta Ümraniyespor maçımız var. Tabii ki misafir olarak biz abimizi Balıksirspor-Ümraniyespor maçını izlemeye davet etmek istiyoruz. Rahatsızlığından dolayı maçta izlemesi kendi sağlığı için problem olabilir. Balıkesirspor'umuz Ümraniyespor'a karşı galip gelerek ona güzel bir skor ve galibiyet hediye edelim" şeklinde konuştu.

Kaptan Cemal Tuncaoğlu da, Başkan Dağlı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fedakârca bu görevi üstlenmenizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Bundan dolayı önce sağlık diliyorum, sonra başarılar diliyorum. Balıkesirspor'umuza da sonsuz başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Dağlı'nın Kaptan Cemal'i ziyareti sırasında taraftarlar Dede Yaşar, Erdinç Karakullukçu, Yaşar Çaycı ve Yönetim kurulu üyesi Alper Şayakçı hazır bulundu.