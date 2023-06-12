(Özel Haber) Bu bitkiyi koparmanın cezası 244 bin lira

Kazdağı Milli Parkı'nda, koruma altında olan ve çiçeği açtıktan 2 hafta gibi kısa bir süre sonra kuruyan şakayıkları koparana 244 bin lira ceza uygulanıyor.

Kazdağı Milli Parkı'nda bu yıl serin giden hava şartları nedeniyle Haziran ayı başında kuruması beklenen şakayıkları koparan veya yerinden sökene 244 bin lira ceza uygulanıyor. Kazdağları'nda beyazı endemik tür olan ve kırmızısı ise korunan bitki statüsünde olan şakayık çiçekleri Kazdağları'nın belli bölgelerinde yer alıyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl bu koruma altındaki türe dikkat çekerek, “Kazdağı'nda 2 tane şakayık türümüz var. Türkiye'de 8. bunun 2 tanesi Kazdağı'nda bulunuyor. Birisi kırmızı renkli, birisi beyaz renkli. Beyaz renkli olan, endemik olan bitki. Her ikisi de koruma altında. Koparılması Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yasaklanmış olan koruma altındalar. Koparanlara yüklü bir ceza var” dedi.

Bu bitkilerin doğal habitatlarının dışında yetişemeyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Satıl, “Bu bitkiler tabii albenisi olan insanların dikkatini çeken iri çiçekleriyle ve göz alıcı kırmızı renkleriyle dikkatleri çeken bitkiler. Bunların koparılmaması lazım. Çünkü bu bitkiler özel bitkiler. Korumaya muhtaç olan bitkiler, soyları tehlike altında olan bitkiler. Koparıp da bahçemize dikmekle bu bitkileri biz yaşatamayız. Çünkü bu bitkiler gördüğünüz gibi bin metrenin üzerinde karaçam ormanlarında yetişiyorlar. Bunları alıp başka yere ektiğinizde veya diktiğinizde kesinlikle tutmaz” diye konuştu.