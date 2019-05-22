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(Özel Haber) Çam kese böceği ile biyolojik mücadele devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağları ormanlarında çam kese böceği ile mücadele için yapılan adacıklar ile zararlı ile mücadele ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağları ormanlarında çam kese böceği ile mücadele için yapılan adacıklar ile zararlı ile mücadele ediliyor. Tel örgüler ile çevrilen ve etrafı su dolu bir adacıktan oluşan hapishaneyi andıran sistem sayesinde çam kese böcekleri ile mücadele ediliyor.


Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağları ormanlarında orman zararlısı çam kese böceği ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. İlkbahar aylarında Calosoma böceği ile çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele yapılırken kış aylarında da adacık yöntemi ile bu zararlı ile mücadele kesintisiz devam ediyor.


Kazdağları'nın çeşitli yerlerinde oluşturulan adacıklarda toplanan çam kese böcekleri, düşmanı olan sinekler ile yok ediliyor. Tel örgüler ile çevrilen ve oluşturulan ada etrafına su hendekleri oluşturularak tırtılların adadan kaçması önlenirken eski hapishaneleri andıran bu yöntem Kazdağları'nda 4 ayrı noktada uygulanıyor.

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