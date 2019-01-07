(Özel haber) Kick Boks'ta milli takımın deposu Balıkesir

Balıkesir'de Kick Boks antrenörü Ender Yeşilyurt, 19 yıldır Balıkesir'de yetiştirdiği sporcularla milli takıma yeni yıldızlar sunmaya devam ediyor.

Kick Boks'ta Balıkesir'in adını milli takımlar düzeyinde duyurmayı başaran sporcular ile uyumlu bir şekilde çalışan antrenör Ender Yeşilyurt, dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceler alarak ses getirmeye devam ediyor. Aynı zamanda Kick Boks'un yeni bir trend olarak tercih edildiğini de söyleyen Balıkesir Kick Boks İl Temsilcisi Ender Yeşilyurt, insanların hem kendilerini savunma hem de zinde kalıp kilo vermek için de Kick Boks'u tercih etmeye başladıklarını söyledi.

Yeşilyurt, son 5-6 yılda dünya ve Avrupa şampiyonlarında sporcuların elde ettiği derecelerle Balıkesir adına birçok madalya kazandıklarını belirtirken, gelecek şampiyonlarda da aynı başarıları devam ederek Balıkesir'i en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Balıkesir Kick Boks İl Temsilcisi Ender Yeşilyurt, İHA'ya yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“2000 yılından bu yana Balıkesir'de Kick Boks çalıştırıyorum. Balıkesir'e Kick Boks'un gelmesinde başrol oynadım. O günden bugüne kadar Balıkesir'de birçok başarılı sporcu çıkardık. Bu sporcular hem Balıkesir'in yerlisi hem de burada öğrenci olarak bulunan sporculardı. Yıllardır milli takıma sporcu veriyoruz. Son 5-6 yılda verdiğimiz sporculardan Dünya ve Avrupa dereceleri çıkaran sporcular oldu. En son yapılan Gençler Dünya Şampiyonası'nda Sevcan Çakırca, dünya 3.'sü oldu. Ondan önce Melek Sarı 2016'da dünya 2.'si, 2017'de de Avrupa 2.'liği kazandı. 2013'te Abdullah Adar 71 kiloda milli takımla ülkemizi temsil etti, dünya 5.'si oldu. Bir sonraki yıl Alperen Tanışık, dünya 3.'lüğü kazandı. Leyla Öksüz'de milli takımda Balkan 2.'si oldu.”

60 üniversite arasında Balıkesir zirvede

Geçtiğimiz yıl Balıkesir Üniversitesi Kick Boks Takımı olarak erkeklerde 60 üniversite arasından Türkiye şampiyonu olduklarını belirten Yeşilyurt, bu sene üniversiteler arasında Türkiye'yi temsil edeceklerini sözlerine ekledi.

Yeşilyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Burada Balıkesir'deki milli sporcularımız ile beraber üniversitedeki diğer milli sporcularımız bir arada çalışıyor. Aynı bir milli takım kampı gibi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz. Haftada ise 9 antrenman yapıyoruz. Önümüzde şampiyonalar var bunlara hazırlanıyoruz. Milli takım belirleme kriteri olarak 3 tane şampiyonaya katılması gerekiyor sporcuların. Bunlardan birisi Türkiye açık 14-20 Ocak'ta yapılacak. Bunun arkasında Nisan ayında uluslararası bir şampiyona var. Geçen yılki şampiyona da iki sporcumuz şampiyon olarak yüksek puanlar toplamıştı. Bu senede aynı başarıyı göstermelerini bekliyorum. Haziran sonu gibi Türkiye Şampiyonası var son olarak. Bu şampiyonlarda alacakları puan ve derecelere göre sporcularımız milli takımla ülkemizi temsil etme hakkı kazanıyor. 2019 yılında Dünya Kick Boks şampiyonası Türkiye'de yapılacağı için bu şampiyonada Balıkesirli sporcular olarak yer almak istiyoruz. Balıkesir olarak sporcu başarı oranında Türkiye'nin önemli şehirleri arasındayız. Kendisine inanmış başarılı sporcularımız var. Onları çalıştırmaktan gurur duyuyorum. Onların başarılarıyla Balıkesir'e madalyalar getiriyoruz. Şu an 8-9 tane milli sporcumuz var. Bunlardan 4 tanesi Balıkesirli diğerleri ise üniversitede okuyan dışarıdan gelen arkadaşlarımız. Birbirleriyle çalışması onlara büyük avantaj sağlıyor. Bizde bütün imkanlarımızı onlara sunarak başarıyı yakalamaya çalışıyoruz. Aynı bir milli takım kampı ortamında hazırlanıyoruz. Antalya'da düzenlenecek şampiyonaya Balıkesir'den 2 tane milli sporcumuz katılacak. Her şampiyona bizim için önemli.”

Balıkesir insanı Kick Boks'a meraklı

Balıkesir'de ciddi bir Kick Boks potansiyeli olduğunu belirten Ender Yeşilyurt, 6-50 yaş arası bütün yaş gruplarına hitap ettiklerini de dile getirdi. Antrenör Yeşilyurt, “Balıkesir'deki insanlar Kick Boks'u seviyor. İster spor olarak ister savunma sanatı olarak. Ring sporlarında da başarılıyız. Burada özverili antrenör arkadaşlarımız var. Onların isteklerini sporcuya yansıtması sporcunun da motivasyonu ve istemesiyle Balıkesir'de güzel başarılar elde ediliyor. Bu da Balıkesir insanın bu konuda eğimli olduğunu gösteriyor. Çalıştırmış olduğum gruplarda 6 yaşından başlayıp 50 küsur yaşına kadar sporcularım var. Çocuk grubu, genç grubu, orta yaş grubu, hobi grubu, kadın ve erkek grubu olarak bütün yaş gruplarına hitap ediyoruz. Kick Boks'u insanlar zayıflama ve formda kalmak için de tercih ediyorlar. Daha çok kalori yakılan ve bütün kasların çalıştığı bir spor olduğu için. O yüzden Kick Boks çok popüler oldu. Katılmak isteyen arkadaşların İl Temsilcisi olarak bana ulaşmaları halinde hepsine yardımcı olabilirim.”