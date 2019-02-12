(Özel Haber) Komünist Partisi üyeliğinden AK Parti üyeliğine

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı İsaalan kırsal mahallesinde yaşayan Azeri Baghdad Doğan, 31 Mart seçimlerinde muhtarlık için adaylığını açıkladı. Sovyetler döneminde Azerbaycan'da yaşarken valinin davetiyle Komünist Parti'ye katıldığını belirten Baghdad Doğan, Türkiye'ye geldiğinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayranlıkla izlediğini ve AK Parti'ye üye olmak istediğini kaydetti.

Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan'da yaşarken bulunduğu bölgenin valisinin davetiyle Komünist Parti'ye katıldığını belirten Baghdad Doğan, Türkiye'ye geldiğinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hayranlıkla izlediğini ve AK Parti'ye üye olmak istediğini kaydetti. Kırsal mahalleden muhtarlık adaylığını açıklayan Baghdad Doğan yerel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şiir yazarak destek verdiği ifade etti.

"2007 yılında Türkiye'ye geldim"

İsaalan kırsal mahallesi muhtar adayı Baghdad Doğan, adaylık süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Burada evliyim, burada yaşıyorum. Kendim Azeriyim, Azerbaycanlıyım. 2007 yılında buraya geldim. Muhtar adayı olmamı cemaat istedi. Sen bizim muhtarımız ol, bizim sorunlarımızla ilgilen, hallet dedi. Yol, su meselelerini hallet dedi. Cemaat bana sen başarılısın, kaç senedir buradayım, beni tanırlar, bilirler. O yüzden muhtar olmamı benden rica ettiler” diye konuştu.

"Köyümün sorunu benim sorunum"

İsaalan Mahallesi'ne muhtar seçildiği takdirde yapacakları hakkında da açıklamalarda bulunan Baghdad Doğan, “12 seneden beri ben de bu köyde yaşıyorum. Bu köyün sorunu benim de sorunumdu. O yüzden bu köye önce yol lazımdı, öncelikle yol meselesini çözeceğiz. Bir de dağlarca başıboş akan sular var. Onları imkan dahilinde dağdan indirerek, köyün cemaatine vermek istiyoruz. Benim de planlarım cemaatin sorunlarını halletmek. Bu köye ayrıca bir tane düğün salonu, muhtarlık binası, toplantı salonu lazımdır” dedi.

"Valinin isteğiyle Komünist Partisi'ne üye oldum"

Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan'da zooteknist olarak bir çiftlikte çalışırken, başarılarından dolayı vali tarafından Komünist Parti üyeliğine alındığını söyleyen Doğan, şu anda da AK Parti'ye üye olmak istediğini belirterek, "Ben Azerbaycan'da zooteknist olarak çalıştım. Çalıştığım çiftlikte damızlık işlerine bakardım. Sonra çok başarılı olduğum için Rusya'nın Komünist Partisi sıralarına geçirdiler beni. Azerbaycan'da Komünist Partisi'nin üyesiydim. O gün için başarılı işçileri Komünist Parti sıralarına dahil ederlerdi. Ben Azerbaycan'dayken başarılı çalıştığım için valilik tarafından çağrılarak Komünist Parti sıralarına götürdüler. Ben burada da AK Parti'ye üye olmak istiyorum. Cumhurbaşkanımıza çok büyük saygılarım var. O'nu çok adaletli, merhametli olduğu için seviyorum. Önümüzdeki seçimlerle ilgili ona bir şiir yazdım destek vermek için. Geçtiğimiz seçimde de ona destek vermek için şiir yazmıştım. Bu defa da ona destek vermek için şiir yazdım, arkasındayım” diye konuştu.

Başkan Erdoğan

Azeri Baghdad Doğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı şiir şöyle:

“Korkma kardeşim sen neden korkuyorsun/Arkanda durmuştur güçlü bir aslan/El ele vererek destek olursan vatanı koru yar Başkan Erdoğan/Taş koyma, dön geri, çekil yolundan/ Düşmanlar saldırır sağından, solundan/Kardeşçe bir olun, tutun kolundan/Sizlere kardeştir Başkan Erdoğan/Az kalır ölürdüm bir üşütmeden/Vatanda bulmadın parasız derman/Türkiye'de gördün şifalı yaşam/Kahraman bir lider Başkan Erdoğan/Çocukla çocuktur, büyükle büyük/Kalbine yüklenmiş bir dünya yer, gök/ Çelik omuzlarını eğemez hiç yük/Güçlü bir liderdir Başkan Erdoğan/ Ayırmaz alemden yakın çevresini, imdadına koşar, yeter herkesin/Yerler de gökler de onu dinlesin, dünya lideridir Başkan Erdoğan.”