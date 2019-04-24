(Özel Haber) Ses dalgaları ile zeytin yağı üretecekler

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojileri Bölümü ile bir AR-GE firmasının ortaklaşa yürüttükleri çalışma ile zeytin yağı üretiminde adeta bir çığır açacak. Zeytin yağı üretimi zamanını yaklaşık dörtte bir azaltmayı hedefleyen sistem adeta bir butik zeytin yağı üretim merkezi gibi olacak. Bir evin odasına sığabilecek ve tanışabilir yeni sistem ile üretici kendi yağını kendisi anında sıkabilecek. Saatte 30 kilogram zeytin işleme kapasitesi bulunan sistemin optimizasyon çalışmaları ise hızla devam ediyor. Standart sistemlerden farklı olarak geliştirilen bu zeytin yağı üretim sisteminde çeşitli boylarda ses dalgaları ezilen zeytin hamuru üzerine uygulanarak oluşan yüksek frekanslı titreşimler ile daha hızlı şekilde zeyti nyağı üretimi yapılabiliyor.

Sistem hakkında bilgi veren Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin ilk ses dalgaları ile malaksöre verdiğimiz ses dalgaları ile zeytin yağının hem verimi hem de kalitesini artıran bir butik makine deniyoruz. Saate 30 ile 80 kilogram zeytin çeşidine bağlı olarak bir kapasitesi olan bir makineyi deniyoruz. Hem öğrencilerimize bunu gösteriyoruz. Hem de akademik anlamda makinanın optimizasyonunu yapıyoruz. Bundan şunu anlamak gerekiyor. Makine daha henüz yapım aşamasında; hangi ses dalgası ile ne şekilde hamura verilecek, hangi kalitede yağ alınacak, bunun ayarlamasını yapıyoruz" dedi.