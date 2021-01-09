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(Özel) Hamsi yasağı gelince vatandaşlar balık haline akın etti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hamsiye getirdiği 10 günlük yasak sonrasında Bandırma Balık Hali’nde yoğunluk yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hamsiye getirdiği 10 günlük yasak sonrasında Bandırma Balık Hali'nde yoğunluk yaşandı.


Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Su Ürünleri Hali'nde Marmara hamsisi yoğun ilgi gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında olanların oranında artış olduğu ve et verimlerinin de düşük olduğu bakanlıkça 10 gün ara verildi. Karadeniz'de tutulan hamsiye gelen 10 günlük yasak olmasına rağmen Marmara hamsisine yasak gelmedi.Balıkçı Barış Yıldız “Karadeniz'de hamsinin boyutları çok küçük olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsi balıkları için 10 günlük yasak getirdi. Vatandaşlarımız da hamsi ye çok fazla ilgi gösterme başladı” dedi.


Balıkçı Metin Çokgezenler ise “Karadeniz'de çıkan hamsiler çok küçük olduğu için halkında tepkisini çekti ve bakanlık devreye girdi. Karadeniz'de 10 gün av yasağı söz konusudur. Hamsinin küçüklüğü devam ederse bir 10 gün daha yasak gelebilir. Bandırma balık halinde şu an Marmara hamsisi vardır, halkımız çok fazla talep görüyor. Kapıdağ Yarımadası ve çevresinde çıkan hamsi boyut literatürüne uyuyor. İri boy hamsi kilosu 40 liradan satıyoruz. Havaların sıcak gitmesinden dolayı sıkıntı çekiyoruz. Havalar mevsim normallerine girince hamsi de olacak ve fiyatları da normale dönecektir. 10 güne kadar 25 liralara kadar inecektir” dedi.

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