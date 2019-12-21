?zel Harekattan nefes kesen tatbikat

Bal?kesir Emniyet M?d?rl??? b?nyesindeki ?zel Harekat ?ube M?d?rl???n?n ula?t?rma ara?lar?na y?nelik otob?s ka??rma olaylar?na m?dahale ve rehine kurtarma tatbikat? Bal?kesir Polis Meslek E?itim Merkezi at?? alan?nda yap?ld?. Arazi faaliyeti tatbikat?n?n yap?ld??? alanda incelemelerde bulunan Vali Yaz?c?, tatbikat?n ba?lamas? komutunu verdikten sonra tatbikat? yak?ndan takip etti. Vali Ersin Yaz?c? ve beraberindekiler, izleme kulesine ??karak, polislerin e?itimlerini de yerinde takip etti. Otob?s ka??rma, rehine kurtarma ve su?lu yakalama gibi farkl? senaryolarla yap?lan tatbikat nefesleri kesti. Su?luya yak?ndan m?dahale y?ntemlerini g?steren ?zel Harekat Polisleri, k?pekli operasyon tatbikat? ve otob?sten rehine kurtarma tatbikat? ger?ekle?tirdi.

Tatbikat heyecanl? anlara sahne oldu

Haz?rlanan senaryolar gere?i ka??r?lan bir otob?s? durduran ekipler arac?n etraf?n? sard?. Saniyeler i?erisinde otob?se giren ekipler, ??phelileri etkisiz hale getirdi. Arkada?lar?n?n omuzuna ??kan iki polis ise eller tetikte ?nlem ald?. Ard?ndan rehin al?nan bir ki?inin kurtar?lmas? ve yaral?y? ??karma senaryolar? tatbik edildi. Yapt?klar? tatbikat? ba?ar? ile sonland?ran ?zel Harekat ?ube M?d?rl??? ekipleri nefesleri kesti. Tatbikat kapsam?nda iz takibi yapabilen k?pekler de kullan?ld?. Vali Yaz?c?, tatbikat sonunda ?zel harekat polisleri ile hat?ra foto?raf? ?ektirdi. Vali Ersin Yaz?c?, tatbikatta kat?lan ?zel Harekat ?ubesi polislerini ve ?l Emniyet M?d?r? Hasan Onar'? kutlad?. Vali Yaz?c?, polisli?in onurlu ve kutsal bir meslek oldu?unu ifade etti. Arama kurtarma harekat? planlama ve icra etme yeteneklerini geli?tirmek amac?yla ger?ekle?tirilen tatbikat? Vali Ersin Yaz?c?, ?l Emniyet M?d?r? Hasan Onar, ?l Jandarma Komutan? K?demli Albay Tar?k Hekimo?lu, Bal?kesir POMEM M?d?r? Serta? Solgun birlikte izledi.