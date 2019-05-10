(Özel) İŞKUR personeli engelliler için işaret dili öğrendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bandırma Hizmet Merkezi'nde görevli İş ve Meslek Danışmanlarından 16 personel, kuruma müracaat eden işitme engelli vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla işaret dili eğitimi aldı.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi, İşaret Dili Eğitmeni Elif Diksu tarafından 120 saat Bandırma İŞKUR Müdürlüğünde işaret dili kursu alan 16 personel, Bandırma İŞKUR'a müracaat eden işitme engelli vatandaşlarla daha kolay iletişim kurarak, onlara gerekli hizmeti verebilecek. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Elif Diksu, “Bandırma İŞKUR'daki personelimize işaret dili kursunda 120 saatlik eğitim verdik. Eğitim bittikten sonra Bandırma İŞKUR çalışanları işitme engellileri geldiği zaman, yardımcı olacaklar. Problem yaşamamaları için her personele eğitim verdik. Bu kapsamda başarılı olmaları sonucunda belgeleri almaya hak kazandılar. İŞKUR ailesine engellilere yardımcı olabilmeleri adına verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Diğer kurumlara da örnek olmasını dilerim. Bu vesile ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutluyorum. Engellilerin sadece, engelliler gününde değil her zaman önemsemelerini istiyorum” dedi.

“Dertlerini anlatmak isteyen sağır ve dilsiz kardeşlerimizle iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyorduk”

Bandırma İş-Kur Müdürü Emrullah Narin ise, “İşitme engelli vatandaşlarımıza verilen hizmetin niteliğinin arttırılması ve kurulan iletişimin kolaylaştırılması amacıyla bu eğitimi düzenliyoruz. İşitme engelli kardeşlerimiz bizim parçamız. Bugüne kadar İŞKUR'a gelip de dertlerini anlatmak isteyen sağır ve dilsiz kardeşlerimizle iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyorduk. Onlara yardımcı olamıyorduk. Onların psikolojik olarak duydukları rahatsızlığı da düşünürsek bu ciddi bir problemdi. Buna çözüm bulabilmek adına yaptığımız girişimler neticesinde Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nden işitme engelli eğitimi aldık. Eğitim sonucunda bize müracaat eden işitme engelli kardeşlerimizle iletişimimiz kolaylaşacak” şeklinde konuştu.

“Aslında her birimiz birer engelli adayıyız”

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi ile Bandırma İŞKUR arasında gerçekleşen işitme engelli eğitiminin de yakından takipçisi olan Bandırma İŞKUR Şefi Mümin Erbir de, “İŞKUR Bandırma Merkezi olarak, işitme engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için Bandırma Halk Eğitimi Merkezi ile ortak bir çalışma yaparak, personelimize işaret dili eğitimi sağladık. Tüm personelimiz dışarıdan gelen işime engelli vatandaşımızla rahatlıkla iletişim kuracak kadar güzel bir eğitim aldı. Aslında her birimiz birer engelli adayıyız. Bu vesile ile 10 Mayıs Engelliler Haftasını kutluyorum” dedi.