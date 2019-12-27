(ÖZEL) Jeofizik uzmanı Çetin Septel: "Gökçeyazı fayı değil, Simav ve Kuzey Anadolu fayı tehlikeli"

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Çetin Septel, Balıkesir'in depremselliği ile ilgili açıklamada bulundu.

Çetin Septel, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Gökçeyazı'da söylenildiği gibi 6-7,2 büyüklüğünde deprem olacağı yönünde bilgi ve veri olmadığını ama Simav fayı ile Kuzey Anadolu fay depremlerinin Balıkesir ve çevresinde 5-5,5 şiddetinde sarsıntılara yol açabileceğini açıkladı. Septel yaptığı açıklamada, "10.12.2019 tarihinde Balıkesir ilindeki deprem, Kandilli Rasathanesinden edinilen bilgiye göre 5.0-4.5 büyüklüğünde, Altıeylül ilçesine bağlı Akçaköy ve Bayat mahallelerinde olmuştur. Artçı sarsıntıları 1.5-3.2 olarak devam etmiştir. Bu depremden sonra Akçaköy ve Bayat mahalleleri civarında yeni fay hatları oluşmuştur. Ancak bugüne kadar MTA Genel Müdürlüğünce belirlenmiş aktif faylar yoktur. Dolayısıyla sıra dışı bir depremdir. Bu da bize Marmara bölgesinde yer altında yüksek bir gerilim olduğunu göstermiştir. Marmara'da gerilimin yüksek olduğu bilinmektedir. Balıkesir-Bayat depremi ile bölgede yüksek miktarda enerji boşalması olmuştur" şeklinde ifade etti.

"Gökçeyazı fay hattı açıklamaları halkı tedirgin ediyor"

Septel, Gökçeyazı fay hattı ile çıkan haberlerin bilimsel verilere dayanmadığını ve yapılan açıklamaların yörede yaşayanları tedirgin ettiğini belirterek, "Balıkesir depremiyle ilgili birileri çıkıp açıklamalar yapıyor. Balıkesir'de Gökçeyazı fayı bin yılda bir kırılıyordu, ancak 2 bin yıl geçti hala kırılmadı diyorlar ve bu fay segmentinde 6-7,2 büyüklüğünde deprem olacak şeklinde fikir beyan ediyorlar. Neye göre bu büyüklükler veriliyor? Fay segmentleri belirli periyotlarda illede kırılacak diye bir şart yok. Her fayın kendine özgü özellikleri vardır. Bu tür açıklamalar halkı tedirgin etmekten başka işe yaramıyor. Bugünlerde Balıkesir halkı oldukça tedirgin. Kimsenin elinde bilimsel veri olmadan konuşması doğru değildir. Dünyada hiçbir bilimsel teknikle henüz depremlerin yeri ve zamanını tespit edilemiyor" şeklinde konuştu.

Septel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Günümüzde depremlerin tahmini ile ilgili çalışmalar jeofizik yöntemler ile de yapılmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi-TÜBİTAK ortaklığıyla bir proje yapılmıştır. Bu proje kapsamında Bursa civarındaki aktif faylar paleosismoloji bilimiyle incelemiş ve ivmeölçerler ile takip edilmiştir. Bilimsel olarak hangi fayın kaç büyüklüğünde deprem oluşturacağını hesaplamıştır. Balıkesir'de ise Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığındaki Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi ile Balıkesir fayları incelenmekte, kurulan 8 adet sismik gözlem istasyonu ve üretilen güncel hız modellerinin katkısıyla Balıkesir ili ve yakın civarındaki sismik etkinlik takip edilmekte. Ayrıca fay sistemlerinde oluşan büyük depremlerin odak mekanizması çözümleri yapılmaktadır ve bu proje devam etmektedir. Sonuçları nihayete ulaşmamıştır."