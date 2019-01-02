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(Özel) Kar küreme aracı saniye saniye böyle devrildi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde önceki gün meydana gelen kar yağışı esnasında kar küreme aracının devrilmesi saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde önceki gün meydana gelen kar yağışı esnasında kar küreme aracının devrilmesi saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. Hızlı gittiği görülen kar küreme aracının buzda kayarak yan yattığı kazada sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.


Balıkesir'de 2 gün önce etkili şekilde yağan kar sonucunda kazalar meydana geldi. Bigadiç- Balıkesir yolu 13'üncü kilometresindeki Karyağdı mevkinde kar yağışı ulaşımı etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda zorlukla ilerlerken, yol açma çalışması yapan Karayollarına ait kar küreme aracı da devrilerek yan yattı. Kazadan araç sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.


Meydana gelen kaza ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

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