(Özel) Kar yağışı dindi, güzellikleri kaldı

Cuma günü başlayan ve hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında Kazdağları'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Günün ilk saatleri ile bulutların arasından kendisini gösteren güneş ile birlikte Kazdağları'nın güzelliklere ortaya çıktı. Yeşilin binbir tonu ve karın beyaz güzelliği bir araya geldi. Kazdağları'nın bu güzellikleri havadan drone ile görüntülendi.