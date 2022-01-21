(ÖZEL) Kar yağışı öncesi Balıkesir'de yağmur etkili oldu

Balıkesir'de beklenen kar yağışı öncesi yağmur etkili oldu. Şehirde etkili olan yağmur nedeniyle trafikte ara ara aksamalar yaşandı.

Balıkesir'de bir anda etki gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar ıslanmamak için toplu taşıma istasyonlarına, dükkan pervazlarına ve bankalara sığındı. Balıkesir'de gece saatlerine doğru beklenen kar yağışı öncesinde şiddetli yağmur da etkili oldu. Yağışın ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.