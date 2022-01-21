İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

(ÖZEL) Kar yağışı öncesi Balıkesir'de yağmur etkili oldu

Balıkesir’de beklenen kar yağışı öncesi yağmur etkili oldu.

Balıkesir'de beklenen kar yağışı öncesi yağmur etkili oldu. Şehirde etkili olan yağmur nedeniyle trafikte ara ara aksamalar yaşandı.



Balıkesir'de bir anda etki gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar ıslanmamak için toplu taşıma istasyonlarına, dükkan pervazlarına ve bankalara sığındı. Balıkesir'de gece saatlerine doğru beklenen kar yağışı öncesinde şiddetli yağmur da etkili oldu. Yağışın ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.