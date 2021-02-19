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(Özel) Kar yağışı sonrası Kazdağları havadan böyle görüntülendi

Kazdağları’nda Cumartesi günü başlayan yağış bugün durdu.

Kazdağları'nda Cumartesi günü başlayan yağış bugün durdu. Kazdağları'nın karlar altındaki güzelliği havadan görüntülendi.


Cumartesi gününden bu yana aralıksız olarak yağan ve ulaşımda sık sık aksamalara sebep olan kar sabah saatleri itibariyle etkisini azalttı. Kar yağışı sonrasında Kazdağları beyaz örtünün güzellikleri ile baş başa kaldı. Hafta sonundan bu yana çileye dönen yollar kartpostallık görüntüleri çekmek için fotoğraf severlerin ilgisini çekti. Kazdağları'ndaki kar manzaraları havadan da görüntülendi.

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