(Özel) Karadeniz hamsisi Marmara'yı hatırladı

Balık av mevsiminin açılmasından bu yana Karadeniz'i terk etmeyen hamsi Marmara'ya akın etmeyince balık fiyatları tırmandı. Bandırmalı balıkçılar tarafından Marmara'da yakalanan sınırlı kilodaki Karadeniz hamsisinin kilosu ise 15 liradan satılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ne düşen sınırlı sayıdaki Karadeniz hamsisi kilosu 15 TL'den satıldı. Balık av mevsiminin açılmasından bu yana Karadeniz'i terk etmeyen hamsi Marmara'ya akın etmeyince balık fiyatları tırmandı. Mevcut hava koşulları ise balık fiyatlarının artmasında önemli bir etken oldu.

Bandırma'nın eski balıkçılarından Barış Yıldız, “Havaların lodos olması nedeniyle balıkların fiyatları normal seviyelerinde gidiyor. Karadeniz'den Karadeniz hamsisi gelmeye başladı 1 kilosu 15 liradan gidiyor. Sardalyede hakeza 20 lira kilosu. Sardalyenin artık mevsimi geçmek üzeredir yaklaşık 2 haftaya kadar tezgahlarda göremeyeceğiz. Yerli hamsimiz de denizlerimizden az çıkmaktadır. O yüzden fiyatı kilosu 25 liradan satmaktayız. Kolyoz 20 lira, uskumru bol gelmeye başladı kilosunu 20 liradan satmaktayız. Vatandaşlarımızı taze balık yemeye davet ediyoruz. Hava şartlarının balıklar için olumsuz gitmesinden dolayı, fiyatların biraz yüksek olmasından dolayı vatandaşlarımız gelmiyor. bu zamanda da balıklarımızın fiyatları oldukça iyi fiyatlara halkımızın gelmesi gerekiyor. Marmara Denizinde yerli iri hamsi az çıkıyor. Karadeniz'den Karadeniz hamsisi yeni yeni gelmeye başladı. Fiyatı oldukça uygun kilosunu 15 liradan tezgahlarımızı süslemeye başladı. Karadeniz'den gelen hamsilerle fiyatları düşmeye başlayacaktır. Vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyorum” dedi.