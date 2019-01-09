(Özel) Karda sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

Besleme odaklarında sokak köpekleri için kuru mama, kuşlar için de ağaçlara ekmek bırakılıyor. İl merkezinde belirlenen 7 besleme odağında sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçları periyodik aralarla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesinde görevli veteriner hekimler de besleme odaklarında hastalıklı veya müşkül durumdaki sokak hayvanlarına gerekli müdahalede bulunuyor. Besleme odaklarında sokak köpekleri için kuru mama, kuşlar için de ağaçlara ekmek bırakılıyor.

Kuru mamayla besleniyorlar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi bünyesinde oluşturulan 7 besleme odağında sokak hayvanlarına haftanın belli günlerinde yiyecek takviyesi yapılıyor. Uzman veteriner hekim kontrolünde takip edilen besleme odaklarında sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımları da takip edilirken, tedaviye ihtiyaç duyan sokak hayvanları İvrindi'deki Sokak Hayvanları Bakımevi'ne götürülerek, gerekli tedavileri yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi çalışanlarından Veteriner Hekim Mehmet Meşe, sokak hayvanlarına yönelik yapılan uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Senelik olarak Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığınca belirlemiş olduğumuz yedi noktada besleme odağı oluşturduk. Çünkü bu çocuklar bizim için çok değerli. Kış ayları olduğu sebebiyle hayvanların gıda bulma olasılığı daha düşük oluyor, gıda bulmakta zorlanıyorlar. Çünkü bunlar avcılıkla geçimini, gıdasını sağlıyor. Biz bunları mamaya alıştırdığımız için dolayısıyla bunlar gıda bulmakta zorlanıyor. O yüzden biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yedi noktada besleme odağı oluşturduk. Bu odaklarımızda haftalık ya da belirlediğimiz periyotlarda bu bölgelere giderek, hem ekiplerimizle hem de teknik personelimizle bu bölgelerdeki yardıma muhtaç olan canlılarımızı beslenme odaklarımızda hem beslenmesini sağlıyoruz hem de hasta olan buradaki canlılarımız varsa bunların geldiğimizde muayenesini yapıyoruz. Düşkün ve müşkül durumda olan tüm canlıları ekip aracıyla beraber geldiğimiz için bunları buradan alıp, rehabilitasyon işlemleri için bakımevimize götürüyoruz. Tedavilerinin ardından yine belirlemiş olduğumuz yedi tane besleme odağına bırakıyoruz” diye konuştu.

Hayvan severlerle birlikte hareket ediyoruz

Veteriner Hekim Mehmet Meşe açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yine bunun yanında bizim bakımevimize gelen canlılarımız var. Bunların tedavilerinin bitmesinin ardından rastgele, sağa, sola değil de belirlediğimiz beslenme odaklarına bırakıyoruz ki kış aylarında buradaki gıda bulma olasılığı daha kolay olsun, gıdaya daha kolay ulaşsın diye bu odaklara bırakıyoruz. Bakımevimiz gerçekten Türkiye'de önde gelen bakımevlerinden birisi. Hem imkan anlamında hem de donanım anlamında her türlü imkana sahip. Canlılar da kontrol aşamasında biz kısa bir zaman önce sokak hayvanlarında 3 bin gibi kuduz aşılaması yaptık. Ciddi anlamda bu işe önem veriyoruz. Bu canlıların hastalıklardan korunması için, tedavileri için, yardıma muhtaç ne varsa biz her konuda yardımcı oluyoruz. Tabi hayvan severlerle birlikte çalışıyoruz. Onların desteği, onların belirlemiş olduğu besleme odakları var. Bu odaklar bizi yönlendiriyor ki orada hasta hayvanlar varsa gidip biz yerinde müdahale edebiliyoruz ya da bakımevimize götürüyoruz"

Sokak köpeklerini elleriyle beslediler

Balıkesir-Edremit Yolu üzerinde Çevre Koruma Kontrol Dairesi tarafından oluşturulan besleme odağında dün veteriner hekim Mehmet Meşe gözetiminde sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı. Ekipteki elemanların yiyecek bıraktıklarını gören sokak köpekleri, çalışanların yanına gelerek verdikleri yiyecekleri afiyetle yedi. Çevre Kontrol Koruma Dairesi çalışanları sokak hayvanlarını elleriyle besledi.