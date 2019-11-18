(Özel) Karesi'de 2020 ve sonrası böyle olacak

Belediyeye gelir getirecek olan Edremit yoluna yapımı planlanan tesisi anlatan Başkan Dinçer Orkan, Nefes Evi projesi ile sosyal belediyeciliğe örnek olacaklarını söyledi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinin Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 2020 yılı projelerini açıkladı. Başkan Orkan, "Karesi Belediyesi'ne aday olmamız benim dahi sürpriz oldu. Aday olmakla da iş bitmiyor. Sonuçta halkın hür iradesi ile seçilmeniz lazım. Halkımıza teşekkür ediyorum. Bizi onore ettiler ve büyük bir destek ile bizi Karesi de belediye başkanı yaptılar. Biz de seçildikten sonra 181 bin kişinin haklarını savunan, onların her zaman gözü üzerimizdeymiş gibi iş yapan bir belediye başkanı olmayı tercih ettim. Çünkü Karesi'de yaşayan her insanın bizim yaptığımız işte hakları var. Bizim ilk karşılaştığımız şey kadrolaşma idi. 20 müdürlüğümüz var. Bunların yüzde 80'i büyükşehir belediyesine geçti. Yücel Başkan'ın kendi kadroları ile büyükşehirde çalışması kadar doğal bir şey olamaz. Kendisine teşekkür etmek istiyorum, geride kalan personeller o kadar kaliteli idi ki bizde onlardan müdür yaptık. Bu da hakketten personel gücümüzü gözler önüne serdi. Benim seçim sürecinde de gördüğüm en ciddi sıkıntılardan birisi söz verme olayıdır. Bu nedenle Ben söz vermedim. Tespit yaptım. Bir şeye söz verirsek onu yapmamız lazım. Hiçbir yerde bir söz vermedim. Gördüğüm eksiklikleri başkan olunca yapmaya başladım. En acil gördüğüm konulardan birisi Asri Mezarlığı'nın orada 5 yolun birleştiği bir yol var. Ölümlü kazaların da olduğu bir nokta. Plan, proje ve imalat aşamasından sonra hemen bu sorunun üzerine gittik ve yaptık. Orada Şehit Parkı olduğu için Anıtlar Kurulu'ndan izin alınması gerekiyordu. Halktan da olumlu tepkiler geldi. TOKİ'de dar bir yol vardı genişletilmesi isteniyor. Onun da çalışmaları sürüyor" dedi.

Gelir getirecek müthiş proje

Başkan Dinçer Orkan, belediyeye de gelir getirecek projelerin önemli olduğunu söyledi. Şehrin her noktası için üretken olduklarını kaydeden Başkan Orkan, "Belediyenin parasal yönden de yönetilmesi önemli. Belediyeye gelir getirici şeyler yapmamız lazım. Edremit yolunda Karesi Belediyesi'ne ait bir yerimiz var. Allah nasip ederse ki oraya outlet ve benzinlik içinde fast food yerleri de olan bir mekan ile belediyemize gelir getireceğimiz düşünüyoruz. Benzinlik ve outleti komple verebiliriz, satabiliriz de ilk etapta çalıştırmayı düşünüyoruz. Bu ve bunun benzeri şeyler yapmamız lazım. Bunun yanı sıra halkımıza dokunacak sosyal içerikli faaliyetlerde yapmamız lazım. Mesela Adnan Menderes Mahallemizde yaşam merkezi olmadığını tespit ettik. İnsanların gezeceği, alışveriş yapacağı, yürüyüş yerlerinin olduğu yerler düşündük. Planı ve projesini yaptık ve stratejik toplantılarımızda dile getirdik ve Yücel Başkanımız da bunu beğendi ve ortak yapalım dedi. Çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Mola Evi

Hastaları ve engelli bireylere bakmak zorunda olan vatandaşları da düşündüklerini ifade eden Dinçer Orkan, 'Mola Evi' projesinden söz etti. Orkan, "Bir başka projemiz de mola evi yada nefes evi projesi. İnanın büyüklerimizde Alzheimer hastalığı olan, otizmli olabilir. Bu yakınlarını getirip bize bırakabilecekler ve biz onlara gün boyu bakmayı talep ediyoruz. Pazarını yapabilir, alışveriş yapabilir bir süre kendi işlerine odaklanabilir. Onlara da bu anlamda katkı sağlayabiliriz. Biz bunu TOKİ'de planlıyoruz ama henüz yer konusu netleşmedi" dedi.

Başkan Orkan, Paşaalanı Mahallesi'ne ise dinlenme alanı ve spor tesisi yapılacağını kaydetti.

Başkan Orkan'ın hayali

Projelerini anlatan Başkan Orkan, Sakarya Mahallesi'ne müjde verdi. Orkan, "Sakarya Mahallesi'nde gençlik merkezi planlıyoruz. Büyükşehir'in BALMEK kursunun olduğu yeri inceledik. Kursa gayet güzel çalışıyor, karşısındaki okula uğradım. Orada bir gençlik merkezi yapabiliriz. Mardin'e gittiğimizde oradaki gençlik merkezini inceledim. Çok güzel bir bina yapılmış. Seminer salonuna kadar var. Mardin'de bunu başarmışlar. Gençlerin elinden tutmamız lazım. Farklı yollara gitmeden bizim gençlere sahip çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.

Büyükşehirlerin en ciddi sorununun trafik olduğunu kaydeden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: "Vatandaşlarımız trafik sıkışıklıklarından dert yanıyor. Biliyorsunuz ki şehrin çarşısı da bizim belediyemiz sınırları içerisinde. Bununla ilgili Yücel Başkanımız ile organize hareket ediyoruz. Küçük dokunuşlar dahi olsa trafiği rahatlatıyor. TTM çıkışındaki düzenleme gibi. Milli Kuvvetler Caddesi'nin şuan ki halinden ne esnafımız memnun, ne de vatandaşlarımız memnun. Genelde belli süreler içerisinde caddenin trafiğe kapatılması yönünde belediyemize talepler geliyor. Ancak orayı trafiğe kapattığın zaman bunun alternatifi oluşturman lazım. Hatta; Milli Kuvvetler Anafartalar ve Kızılay Caddesi ile ilgili bir çözüm gerekiyor. Planlama ve projelendirme işi devam ediyor tabi onu büyükşehir yapıyor. Tren Garı'nın oraya bir meydan yapılıp alttan da dalcık ile gidilirse, benim hayalim; nostaljik tramvay ile ulaşımı sağlamak yönünde. Meydan altı da otopark yapılır, otoparktan alınacak kart ile ücretsiz olarak tramvaya binilebilir. Bizim maalesef meydanımız yok. Tren garının olduğu yeri meydan yapıp onun bağlantı yollarını da yapabilirsek işte o benim hayalim. Bizde maalesef 1950'lerden kalmış bir milli kuvvetler caddesi var ki hala aynı. Genişliği ve rahatlığı düşünürsek tren garının oraya yapılacak meydan güzel olacaktır"

Atatürk Evi

Başkan Orkan, Karesi Belediyesi olarak Karesi Beyliği'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar olan zamanda tarihi yapıtları sergileyecekleri bir alan oluşturacaklarını söyledi. Başkan Orkan sözlerini şöyle tamamladı: "Benim babamın babası Selanik'ten gelme. Belki de bu nedenledir ki en çok özendiğim şeylerden birisi Balıkesir'e Atatürk Evi'ni yapabilmek. Maalesef merkezde müdürlerimizi ikna edip binaları alamıyoruz. O Yüzden seyir tepesi dediğimiz Üçpınar'ın üzerinde ki alanı değerlendirip Karesi Beyliği'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar o geçiş sürecindeki tarihi yapıtları oraya yapmayı düşünüyoruz. Atatürk Evi de onlardan birisi olacak. Piknik alanları, gezinti alanları hatta belki de yapılabilirse hayvanat bahçesinin de olduğu bir yer düşünüyoruz. Eskişehir'de Odunpazarı evlerini biliyorsunuz. Onu andıracak şekilde bizim de pazartesi pazarımızın kurulduğu alanda 8 tane evle ilgili kamulaştırmaya başladık. Onları da tamamlarsak cumbalı evlerin de olduğu bir alan olacak. Cumbalı evlerin bir tanesini bizim yöresel yemeklerin yapıldığı bir yer olarak düşünüyorum. Belli günlerde belli yemeklerin çıkacağı bir yer haline getirirsek vatandaş da buna ilgi gösterecektir diye düşünüyorum. Organik ürün satışı da olabilir. Pazar yerinden Saat Kulesi'ne kadar bir iyileştirme yapacağız. Bunun yarısını biz, yarısını da büyükşehir yapacak. İçimde kalan bir ukdedir. Kayseri'ye gittiğimizde de gördüm. Bizim Balıkesir Lisesi binasının aynısı orada da var. Aynı anda yapılmış 1800'lü yıllarda. Oraya çok güzel bir Kuvayi Milliye Müzesi yapmışlar. İçeri giriyorsunuz ses efektleri, görsel efektler. ‘Kayseri'ye kaç tane düşman girdi' dedim. ‘Bir tane dahi düşman girmedi' dediler. Ben bir Balıkesirli olarak utandım. Bizim Kuvayi Milliye Müzesi'ne gittim geçen hafta iki kez, bir kişi dahi görmedim gezen. Üzüldüm. Vali Bey ile de görüştük onay verdi. Şubat ayında Güzel Sanatlar Rektörlüğe taşınacak. Biliyorsunuz Balıkesir Lisesi'nde bir dönem mezun öğrenci olmadı. Bir tanesinin ismini sorsam söyleyebilir misiniz? Onların ruhlarını onore edelim istiyorum. Bizim bunları yapmamız lazım. Kuvayi Milliye'nin esas başlangıcı Balıkesir'dir. 16 Mayıs 1919'da Şuan ki Kuvayi Milliye'nin arkasındaki beyaz binada okuma yurdunda Kuvayi Milliye başlıyor. Oraları bizim restore ettirmemiz lazım"