(Özel) Karlı Kazdağları'ndan masalsı görüntüler

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alana Aybar kar fırtınası sonrasında Kazdağları'nda masallarda tasvir edilen Karlar Ülkesi'ne benzeyen görüntüler ortaya çıktı.

Edremit Körfezinde doğa yürüyüşü faaliyetlerinde bulunan Keşif Yolcuları isimli grup Aybar Fırtınası sonrasında Kazdağları'nın Eybek Bölgesinde kar yürüyüşü yaptı. Rıfat Yeniay, Ömer Aydemir, Mustafa Şıvka ve Yıldırım alp yoğun kar yağışının etkili olduğu Eybek Bölgesinde yürüdüler. Yer yer bir metreyi bulan kar yüksekliğine rağmen yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş 6 saat sürdü.

Aybar kar fırtınasının yoğun bir şekilde etkili olduğu Kazdağları'nda özellikle ağaçların üzerinde biriken karlar seyri doyumsuz bir manzara sundu. Masallarda tasvir edilen Karlar Ülkesi'ni hatırlatan manzara görenlerin beğenisini çekti. Bu masalsı manzara Keşif Yolcuları grubu tarafından kamera ile kayıt altına alındı.