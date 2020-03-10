(Özel) Kazdağları 'doğaseverlerin' tehdidi altında

Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi sınırları içinde kalan Kazdağları bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa sever piknikçilerin çevre kirliliği tehdidi altında. Özellikle hafta sonları doğa ile başbaşa kalmak isteyen piknikçiler Kazdağları'na büyük zarar veriyor.

Havaların ısınması ve bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa ile başbaşa vakit geçirmek isteyen piknikçiler gün içinde yaptıkları aktivitelerin sonunda çöplerini Kazdağları'nda ormanlık alanlara bırakarak büyük bir çevre kirliliğine neden oluyorlar. Özellikle pet şişe, plastik ürünler ve cam şişeler Kazdağları'nın eşsiz doğal güzelliklerine gölge düşürüyor. Kazdağları'nın hemen hemen bir çok bölgesinde görünen çöp manzaraları tepki çekiyor. Kazdağları'nda tonlarca çöp ekolojik dengenin bozulmaması için bir an önce toplanmayı bekliyor.