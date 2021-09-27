(Özel) Kazdağları yangını 3,5 milyon litre su ile söndürüldü

Balıkesir'in turizm cenneti Kazdağları'nda ağustos ayında çıkan ve 26 saat süren orman yangınında yaşanan baş döndürücü hava trafiğinin bilançosu belli oldu. Havadan müdahale edilen yangında, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları binin üzerinde sorti yaparak denizden aldığı suyu alevlerin üzerine attı. Yangına havadan yapılan müdahalede denizden alınarak yangın alanına atılan suyun ise 3 milyon 569 bin litre olduğu tespit edildi.

Ağustos ayı içinde Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisinde çıkan orman yangını 26 saat sürerken, 50 hektar civarında ormanlık alan yangından etkilendi. Yangının ilk dakikalarından itibaren başlatılan havadan müdahale ise son ana kadar devam etti. 18 yangın söndürme helikopteri, 6 yangın söndürme uçağının aktif olarak görev aldığı yangında uçak ve helikopterler Edremit körfezinden turistlerin de bakışları arasında aldığı tonlarca suyu alevlerin üzerine boşaltarak saatlerce çalıştı. Yaklaşık 50 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, uçak ve helikopterlerin toplamda bin 153 sorti yaparak denizden su aldığı kayıtlara geçti. Yangın bölgesine atılan suyun ise 3 milyon 569 bin litre olduğu tespit edildi.