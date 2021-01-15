İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Kazdağları'nın beyaz örtüsü havadan böyle görüntülendi

Kazdağları’nda gece saatlerinde itibaren etkisini artıran kar yağışı sabah saatlerinde bütün bölgeyi beyaza bürüdü.

Kazdağları'nda gece saatlerinde itibaren etkisini artıran kar yağışı sabah saatlerinde bütün bölgeyi beyaza bürüdü. Kazadağları'nın eşsiz kar güzellikleri drone ile görüntülendi.


Endemik türleri ve doğal güzellikleri ile ilgi çeken Kazdağları balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kısa sürede kar yağışı nedeniyle beyaz örtüsüne kavuştu. Kartpostallık görüntüler veren Kazdağları'nın eşsiz kar altındaki güzellikleri drone ile havadan görüntülendi. Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir çok fotoğraf meraklısı bu güzellikleri çekebilmek için bölgede çalışma yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.