(Özel) Kazları için derenin üstüne teleferik kurdu

Balıkesir'de elektrik ve mekanik ustası Sezai Can, kaz kümeslerine ulaşabilmek için teleferiği andıran bir sistem kurdu. Kış aylarında köyün içinden geçen ve üzerinde köprü olmayan Hatap Deresi'nde yoğun su akışından dolayı kaz kümesine ulaşamayan Sezai Can, 500 TL maliyetle üç gün uğraşarak kurduğu teleferikle karşıya geçerek kazlarını besliyor.

Susurluk ilçesine bağlı Ömerköy kırsal mahallesinde derenin her iki kıyısına çelik halatla sistem kuran elektrik ve mekanik ustası Sezai Can, ip sistemiyle derenin üzerinden geçerek kazlarını beslediği alana ulaşıyor. Can, kış aylarında karşıdan karşıya geçmekte zorluk yaşadığı için bu sistemi kurduğunu belirterek, köydeki gençlerin ve çocukları karşıdan karşıya geçirerek onları eğlendirdiğini dile getirdi.

Deredeki sudan kazlarıma ulaşamıyordum

Elektrik ve mekanik ustası Sezai Can, derenin iki yakasını birleştiren düzenekle ilgili olarak, “Derenin karşısında kazlarım bulunuyor. Kazlarımın yanına yem götürebilmek için, dereye aşırı su gelme sebebiyle karşıya geçmekte problem yaşıyoruz. O sebepten dolayı bu düzeneği kurmak aklıma geldi. Karşıya kazlara yem götürüyorum. Düzenekte kullandığım römorkla arabamla buraya kadar geliyorum, römorku burada çıkarıp düzenekle karşıya geçiriyorum, yemleri boşaltıp tekrar geriye dönüyorum. Bu düzeneği tek başıma yaptım ve yapımı üç gün sürdü. Derenin karşısına geçmek için yaptığım bu düzeneğim maliyeti bana 500 lirayı buldu” diye konuştu.

Gençlere ve çocuklara eğlence oluyor

Sezai Can, “Bu teleferiği yapmamın başka gayesi, köydeki gençlerin, ufak çocukların burada eğlenmesi ve benden bir hatıra kalması. Boş zamanlarında gelip burada karşıdan karşıya geçerekten bir mesire alanı gibi eğleniyorlar” ifadelerini kullandı.

Sezai Can'ın 9 yaşındaki torunu Oğuz Erdem de dedesinin kurduğu teleferiğe binmenin korkutucu olmasına rağmen çok eğlenceli olduğunu söyleyerek, “Dedem bu teleferik sistemini bir yıl önce yaptı. Biz bununla karşıya geçmekten çok keyif alıyoruz, hoşumuza gidiyor, eğlenceli vakit geçiriyoruz” diye konuştu.