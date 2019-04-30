(Özel) Kız öğrenciler erkekleri aratmıyor

Balıkesir'de ağırlıklı olarak erkek öğrencilerin tercih ettiği Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümünde eğitim gören 300 kişi arasında bulunan 6 kız öğrenci görenleri şaşırtıyor. Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümünü seçerek gelecekte iş sıkıntısı yaşamayacaklarını kaydeden kız öğrenciler, bölümü severek ve isteyerek seçtiklerini dile getirerek kızların da bu meslekte en az erkekler kadar başarılı olabileceklerini ispatlamak istediklerini ifade ettiler. Motor bölümü son sınıf öğrencisi Serenay Kaner, “Okula geldiğim zaman aslında aklımda bu bölüm yoktu. Bölümleri gezerken dikkatimi çekti. Yapılan işler, öğretilen konular beceri işleri dikkatimi çekti. Okuldan mezun olduktan sonra bu işi devam ettirmeyi düşünüyorum. Motor bölümü genelde bayanların tercih etmediği bir bölümdür. Her işin olduğu gibi bu bölümün de zorlukları var. İlk geldiğimizde ortama alışmamız uzun sürdü. Zaman geçtikçe ortama ve yapılan işlere alışıyorsunuz. O kadar erkeğin arasında olmak baya bir zordu” dedi.

"Kızlara motor bölümünü tavsiye ederim"

Aynı sınıfta öğrenim gören İlknur Altınörs ise bölümünün diğerlerine göre daha dikkat çekici olduğunu belirterek, “Okul erkek ağırlıklı olduğu için kızların bu işi yapamayacağını düşünenler oluyor genelde. Ben aksine kızların da bu işleri yapabileceğini kanıtlamak istedim. Bizlerin de onlardan bir farkımız olmadığını göstermek istedim. Ben de Mercedes'te staj yapıyorum. Bu bölümü neden seçtim çünkü üniversiteden sonra iş imkanı çok. Baya bir tecrübeye sahip oluyorsunuz böylelikle de iş bulma imkanınız kolaylaşıyor. Okuldaki diğer bölümlere göre motor bölümünü tavsiye ederim kız öğrencilerimize de” şeklinde konuştu.

İş sahası çok geniş

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Mercedes Benz laboratuvarında eğitim görmekte olan Rafet Gülgeç, “Bölümümüz iş sahası olarak çok geniş bir meslek gurubu. Sadece motorlu araçlar teknolojisi denildiğinde otomotiv üzerine ya da kamyon üzerine değil birçok sanayi bölümünde motorlu araçlar kullanılmakta. Gerçekten iş sahamız çok geniş olduğundan ben de bu bölümü seçtim ve gerçekten çok memnunum. Stajımda okulda aldığımız teorik bilgiyi pratik bilgiye dönüştürerek kendimizi geliştireceğiz” dedi.

“Tüm bilgi ve becerilerini geliştirmekteler”

Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni Ertan Kurtay bölümle ilgili yaptığı açıklamada “10. sınıfa gelen öğrencilerimize ilk etapta araç teknolojisi dersinde tüm motorla ilgili parçaların teorik bilgilerini ve motor üzerindeki söküm işlemlerini öğreniyorlar. 10. sınıfta oto elektriği ile tüm bilgileri burada almaktalar ve aynı zamanda el becerilerini geliştirici tesviye işlemlerini de alarak 11. sınıfa gelmekteler. 2017-2018 yılında başarılı öğrencilerimizi Mercedes'ten gelen yetkilileri ve bizlerden oluşan komisyonla sınav sonucunda öğrencilerimizi Mercedes bölümüne aldık. 2017-2018 yılından beri Mercedes bölümümüzde hem 11 hem de 12. sınıfımızda öğrencilerimiz bulunmakta. 11. sınıftaki öğrencilerimize burada mesleki eğitim verirken biz de diğer öğretmen arkadaşım Ali Çetin ile beraber Mercedes Benz birimlerinde eğitim aldık. Öğrencilerimize programları burada bilgisayarlar üzerinde birebir olarak vermekteyiz. 12. sınıf öğrencileri şu anda işletmede eğitimlerini görmekteler. Orada araçlar üzerindeki tüm bilgi ve becerilerini geliştirmekteler” şeklinde konuştu.