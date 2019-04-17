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(Özel) Küle dönen ormanlık alan 6 yılda yeşerdi

Balıkesir’de 2013 yılında 7 gün süren ve bin 610 hektarı küle çeviren orman yangının ardından geçen 6 yılda Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yanan alana 2 milyon fidan ekim ve dikimi yapılarak saha adeta yeniden yeşillendirildi.

Balıkesir'de 2013 yılında 7 gün süren ve bin 610 hektarı küle çeviren orman yangının ardından geçen 6 yılda Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yanan alana 2 milyon fidan ekim ve dikimi yapılarak saha adeta yeniden yeşillendirildi.


Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar Mahallesi Kurular mevkinde 2013 yılında çıkan yangın büyük uğraşlar sonucunda söndürüldü. 30 Temmuz'da başlayan yangın saatte 38 km hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle ancak 2 gün sonra kontrol altına alınabildi. Yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 3 uçak, 62 arazöz, 19 su ikmal aracı, 24 ilk müdahale aracı, 26 hizmet vasıtası, 10 dozer, 1 greyder olmak üzere toplam 155 kara ve hava aracı ve 500 yangın söndürme çalışanı ile müdahalede bulunuldu. Toplam 197 saat 20 dakikalık çalışmanın ardından söndürülen yangında toplam bin 610,5 hektar alan kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası Orman Bölge Müdürlüğü tarafından zarar gören sahalarda çalışmalar başlatıldı. Yangından zarar gören bin 610,5 hektar alana toplam 2 milyon fidan ekim ve dikimi yapılarak saha yeşile boyandı.

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