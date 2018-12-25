(Özel) Lenfödemin tedavisi mümkün

Balıkesir Devlet Hastanesinde görevli Fizyoterapist Özden Certel, halk arasında "Fil Hastalığı" olarak bilinen lenf ödem hastalığının hayatı tehdit ederek olumsuz etkilediğini ifade ederek bilgiler verdi. Hastalığın erken tanı ile tedavisinin olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çeken Certel, “Kanser hastaları birebir potansiyel olarak lenf ödem olma olasılığı çok yüksek. Hastaları bu konuda uyarıda bulunarak bilinçlendirirsek, kurtulma şansları oldukça yüksek” dedi.

Çeşitli sebeplerden kaynaklanarak kol ve bacakta oluşan şişliklerle ortaya çıkarak belirtilerini gösteren lenfödem hastalığının doğru yöntemlerle tedavi edilebildiğini belirten Balıkesir Devlet Hastanesinde görevli Fizyoterapist Özden Certel, lenfödem hastalığı hakkında bilgiler verdi. Certel, "Lenf sistemi, lenf damarları ve nodüllerinden oluşan doku sıvısı içindeki maddeleri venöz dolaşımı ileten venlere paralel seyreden bir dolaşım sistemidir. Bu sistem protein, su, hücre, yağ ve hiyalüronik asit taşır lenfatik yetmezlik. Bu sistemin taşımakla yükümlü olduğu maddeleri taşıyamadığı zaman gelişir ve ödem oluşur. Bu yetmezlik 3 şekilde görülmektedir. Birincisi taşınan yük normal ama taşıma kapasitemiz düşük olabilir. İkinci olarak taşınan yük fazla ve taşıma kapasitemiz düşük olabilir. Üçüncü yetmezlik ise taşıma kapasitemiz normal fakat taşınan yük fazla olabilir, bu sebeplerle basınç artar kapaklarda yetmezlik olur ve akış merkeze değil, kol, bacak, kafa, genital bölgelere doğru ilerleyebilir. Lenfödem lip ödem post travmatik ödem romatizmal kökenli hareket sistemi hastalıkları dolaşım sistemi problemlerinde ve doğuştan karşımıza çıkan lenfödem hastalarına kompleks boşaltıcı fizyoterapi uygulanır” dedi.

"Erken müdahalede başarı oranı çok yüksek"

En önemli aşamanın hastanın değerlendirilerek tedavi planının çıkartılması olduğunu söyleyen Özden Certel, “Manuel lenf drenaj uygulanır, cilt bakımı yapılır. Kompresyon bandajı çorabı yani baskı giysisi uygulanıp gerekli egzersizler verilir tedavi bitiminde hastaya kendi kendine yapması gereken self tedavi eğitimi verilir. Hasta danışmanlık doğrultusunda ölçümlerle takibe alınır. İlk hedefimiz ödemi azaltıp günlük yaşam aktivitelerini artırmak ve ulaşılan seviyeyi korumaktır. Hastaları hangi evrede aldığımız çok önemlidir. Evre sıfırda da aldığımız hastada doku normal ve ödem yoktur, koruyucu olmak amaçtır. Evre 1'de yumuşak ödem vardır ve yukarı pozisyonlama ile azalır evre 2'de sertleşmiş cilt yukarı pozisyonlama ile azalmayan ödem vardır. Evre 3'te ise oldukça sert cilt bazen yara ve gözyaşı şeklinde akan sıvı vardır. Lenfödem teşhisinde cilt katlantıları cilt rengi ağrı durumu lenfografi lenfosintigrafi BT ve yüksek çözünürlüğü olan ultrasonografi sonuçları değerlendirilir tedavi planımız kadar kullanacağımız destek malzemeler ve beslenmemiz önemlidir. Proteinden zengin olan bu ödem protein rejimi ile vücuttan gitmez. Beslenmemiz az tuzlu ve dengeli olmalıdır, kullandığımız lenf çorabı mutlaka hastaya özel ölçü ile alınmış olmalıdır. Hastanın tedaviye uyumu tedavi sonrası neleri yapıp yapmamaları gerektiğini öğrenmeleri önemlidir. Erken müdahalede başarı oranının çok yüksek olduğu unutulmamalıdır. Kanser hastalarının birebir potansiyel olarak lenfödem olma olasılığı çok yüksek. Hastalarımız bu konuda açıklama yapılarak bilinçlendirilirse kurtulma şansları çok yüksek” şeklinde konuştu.