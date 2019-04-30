İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

(Özel) Motosikletli polislerden ayyıldız şov

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri ve Şahinler, 35 motosiklet ve resmi araçlarla gövde gösterisi yaptı.

Balıkesir'den Edremit'e giden ekipler Akçay ilçe meydanında motosikletlerle ayyıldız oluşturdu.


Balıkesir'de her yıl düzenli olarak Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilkbahar ve sonbahar aylarında motosikletli ekipler ile uzun yol sürüş eğitimi amacıyla düzenlenen gezi adeta gövde gösterisine dönüştü. Balıkesir'den motosikletli 35 Şahin ve Yunus timlerinin katılımıyla gerçekleşen konvoyda, polisler Edremit ve Akçay ilçelerinde tur attı. Hanlar mevkisinde mola verip yemek yiyen ekipler ardından suç oranı yüksek olan İbrahimce Mahallesi'nden de sirenler eşliğinde geçerek Akçay'a gitti. İlçe meydanına gelen onlarca motosikletli ekip meraklı vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında motosikletler ile ayyıldız oluşturan polisler büyük ilgi gördü. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Balıkesir Asayiş Şube Müdürü Ömür Ali Çelik, "Bu etkinliklerimizi her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Hem motorize ekiplerimizin uzun yol sürüş deneyimlerini artırıyoruz hem de Türk polisinin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu gösteriyoruz. Ayrıca bu tür etkinlikler, saat mefhumu olmadan çalışan polisimizin de moral ve motivasyon bulmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.