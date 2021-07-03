(Özel) Müsilaj en çok martılara yaradı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde halde satılan balıklar müsilajdan dolayı alıcı bulamayınca martılara yem oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Bandırma su ürünleri toptancı halinde, deniz salyası nedeniyle satışlar durma noktasına gelince balıkçı esnafı zor günler yaşıyor. Korona virüs kısıtlamalarında yaşanan sıkıntıların ardından müsilaj sorunu ile halkın Marmara Denizi'nden çıkan balığa rağbeti azalınca satışlar neredeyse durma noktasına geldi.

Balıkçı esnafı Okan Yıldız, “Sabahtan aldığımız balıklarımız halen tezgahlarımızda. Satışlarımız durdu. Tüm gün tezgâhta duran balıkları tekrar şoka atmıyoruz. Vatandaşlarımız taze balık yesin diye kalanları martılara atıyoruz. Müsilajın etkisinden dolayı satışlarımız yüzde 50'den fazla durdu. Müsilaj dolayısıyla satılmayan balıklar martılara atılıyor. Balıklarımızda hiçbir sorun yok insan sağlığına hiçbir zararı yok ama sanki varmış gibi algı oluşturuluyor Herhangi bir sorun olsaydı ortalıkta martı ölüsü olurdu” dedi.