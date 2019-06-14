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(Özel) Narkotik köpeğinden bingo

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, narkotik köpeği EKO ile uyuşturucu imal edilen eve operasyon yaptı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, narkotik köpeği EKO ile uyuşturucu imal edilen eve operasyon yaptı. Operasyonda 1 kilo 886 gram uyuşturucu madde ele geçirildi


Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu ve suç işlemek amacı ile örgüte üye olan Diyarbakır doğumlu S.C. isimli şahsı sahte kimlikle Balıkesir´in Edremit ilçesinde yakaladı. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada narkotik köpeği EKO piyasa değeri 60 bin Türk Lirası olan 1 kilo 886 gram Skunk maddesi buldu. Ev içinde ayrıca hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL, 500 dolar ve 150 Euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs bugün adliyeye çıkarılacak.

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