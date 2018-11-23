İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Öğrenciler “diplomalı zeytinyağı” üretiyor

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğrencileri hem öğreniyor, hem üretiyorlar.

Öğrenciler zeytin ve zeytinyağındaki markaları ile de dikkat çekiyor.


Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğrencileri bir yandan akademik eğitimlerine devam ederken, bir yandan da sahada uygulama yapıyor. Uygulama eğitimlerini üniversite bünyesinde bulunan zeytinyağı üretim tesisinde yağa dönüştürüyor. Üretimin her aşamasında bizzat bulunan öğrenciler, ürettikleri ürünleri ise “Zeytinin okumuş hali” “Diplomalı zeytinyağı” markasıyla sunuyorlar.


Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Türkiye'de kurulabilecek zeytinyağı fabrikalarının en küçüğünü biz üniversite olarak kurduk. Diplomalı zeytinyağı, Zeytinin okumuş hali ve Balıkesir Üniversitesi markalarını da tescilledik. Üniversitemiz adına tescil yaptırdık. Üretim izinlerimizi aldık. Patentlerimizi aldık. Burada öğrencilerimizi ile beraber üretiyoruz. Daha sonrasında ise satışı söz konusu oluyor” dedi.


Öğrenci Veli Kaya, “Ben Afyon'da zeytin işi yapıyorum. Bu işi biraz daha profesyonel yapmak için geldim buraya. Burada atölye derslerimiz var. Zeytinyağı sıkım makinesi var. Zeytinyağı sıkımını öğreniyoruz. Zeytinli ile ilgili herşeyi öğrenmek için geldim” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.